禮客20週年吸客 百貨首創變身萌寵時尚伸展台

撰文／ 魏名諒

依財政部統計，寵物相關產業突破8800家、銷售金額超過600億元，少子化、高齡化讓毛小孩陪伴需求大增，現在養寵物的民眾越來越多，各大品牌也陸續推出萌寵商品，寵物商機每年以100億規模速度成長，百貨看準毛孩時尚方興未艾，禮客歡慶20週年，巴黎奧運服裝指定設計師周裕穎個人品牌 JUST IN XX攜手時尚CEO溫筱鴻在禮客內湖1館5F國際廳舉辦第一屆『臺北萌寵時裝週 TaiPet Fashion Week』時尚大秀。

▲臺北萌寵時裝週現場展⽰15套由JUST IN XX 周裕穎設計的⼈寵時尚訂製服。
▲臺北萌寵時裝週現場展⽰15套由JUST IN XX 周裕穎設計的⼈寵時尚訂製服。

活動獲得致力於發展寵物事業的日本《HANDS 台隆手創館》大力支持，現場展⽰15 套由JUST IN XX 周裕穎設計的⼈寵時尚訂製服，在本季萌寵時尚大秀的服裝設計中，周裕穎設計師以「讓毛孩的衣服更像真人小孩，甚至就是以人類風格來設計服裝」為核心構想，重新思考人寵時尚的可能性。他觀察台北街頭行人形形色色的穿搭風格，從街頭潮流、復古、前衛、解構到西裝禮服等類型，將人類的時尚語彙轉化為寵物服裝設計語言，打造與主人風格一致的寵物時裝。以舊衣改造為創作核心，融合永續精神與訂製服工藝，打造質感與細節兼備的人寵親子裝，呈現主人與寵物共享時尚的無限可能。

▲台灣首位登上紐約官方時裝週的設計師周裕穎(右)攜手時尚CEO溫筱鴻在禮客舉辦第一屆「臺北萌寵時裝週」，走秀壓軸嘉賓請到王思佳與愛犬登台(左)。
▲台灣首位登上紐約官方時裝週的設計師周裕穎(右)攜手時尚CEO溫筱鴻在禮客舉辦第一屆「臺北萌寵時裝週」，走秀壓軸嘉賓請到王思佳與愛犬登台(左)。

王思佳愛犬璀璨登台

▲看準毛孩時尚方興未艾，第一屆「臺北萌寵時裝週」在禮客舉辦，邀請熱愛毛孩的王思佳擔任壓軸走秀嘉賓。
▲看準毛孩時尚方興未艾，第一屆「臺北萌寵時裝週」在禮客舉辦，邀請熱愛毛孩的王思佳擔任壓軸走秀嘉賓。

走秀壓軸嘉賓由藝⼈王思佳與愛⽝雙寶 Snow 以及節目中領養的 LEO ⼀同登上服裝秀天橋，希望讓大家再見證幸福歸屬後，再見被思佳收養後的時尚日常。

巴黎奧運服裝指定設計師周裕穎與時尚CEO溫筱鴻首辦臺北萌寵時裝週

除了精彩的訂製秀之外，並舉辦盛大的《決戰毛模伸展台》（TaiPET's Next Top Model），開放 20 組素人報名，由時尚素人攜手毛孩共同競逐伸展台榮耀，開放素人為自己與寵物造型，走秀比賽共創美好回憶！由時尚評審團包含VOGUE雜誌總經理劉震紳、時尚CEO溫筱鴻與設計師周裕穎擔任評審，獲得前三名的參賽者除了獲得臺北萌寵時裝週頒發的獎盃、星空之憶以外，還可以獲得台北北投雅樂軒酒店的住宿券，與寵物共享得獎的榮耀。

▲《決戰毛模伸展台》開放 20 組毛孩與主人報名參賽，由VOGUE雜誌總經理劉震紳(左)、時尚CEO溫筱鴻(右)與設計師周裕穎(中)擔任評審。
▲《決戰毛模伸展台》開放 20 組毛孩與主人報名參賽，由VOGUE雜誌總經理劉震紳(左)、時尚CEO溫筱鴻(右)與設計師周裕穎(中)擔任評審。

禮客不僅在董事長溫筱鴻帶領下全力投入，更獲得致力發展寵物事業的台隆手創館，以及禾和國際法律事務所、訊可科技、健康力的大力贊助，感謝上穎生活寵物科技股份有限公司攜手基金會的合作獸醫師—幸福動物醫院-陳宗德院長。於現場守護毛孩安全，讓毛孩的爸媽更安心！北歐風設計時尚推車FikaGO的攤位專區，也可讓毛孩試乘體驗、短暫休憩，主人們還可以享用當紅茶飲品牌UG Tea ，在時尚氛圍中悠閒觀秀。

長期深耕時尚產業的時尚CEO禮客董事長溫筱鴻認為，時尚展演不是模特兒的專利，人人都可以是舞台上的最佳女主角，禮客也把這股風潮帶進商場，寵物和主人也可以一起走上伸展台，讓顧客在妝點打扮自己的同時也讓自己的毛小孩也跟著時尚一番，預估帶動來客成長2成。

▲巴黎奧運服裝指定設計師周裕穎個人品牌 JUST IN XX攜手時尚CEO溫筱鴻(左)在禮客舉辦第一屆「臺北萌寵時裝週」，邀請同樣熱愛毛孩的王思佳(右)擔任壓軸走秀嘉賓。
▲巴黎奧運服裝指定設計師周裕穎個人品牌 JUST IN XX攜手時尚CEO溫筱鴻(左)在禮客舉辦第一屆「臺北萌寵時裝週」，邀請同樣熱愛毛孩的王思佳(右)擔任壓軸走秀嘉賓。

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