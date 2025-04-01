大甲媽遶境「氣象團隊隨行」沿途廟宇快閃氣象播報

大甲鎮瀾宮媽祖遶境4月4日起駕，開始為期9天8夜進香活動，預估吸引百萬信眾追隨，中央氣象署為服務遶境進香民眾，今年第13年與台中大甲鎮瀾宮攜手合作，氣象署團隊將深入遶境行列陪伴信眾，在沿途廟宇舉辦氣象播報快閃活動，提供在地便捷的氣象服務。

一年一度熱鬧非凡的大甲媽祖遶境活動即將再次揭開帷幕，預計將有大批信眾共襄盛舉，遶境期間適逢天氣變化快速的春季，為服務參與信眾及工作團隊及早獲得天氣資訊，氣象署再度與台中大甲鎮瀾宮攜手合作。

氣象署指出，4月4日、4月5日遶境去程大甲至彰化，資深預報員將帶領氣象署團隊深入遶境行列，在遶境沿途的廟宇舉辦氣象播報快閃活動，沿途也將與信眾面對面交流氣象資訊需求或建議；同時在劇烈天氣發生前，通知鎮瀾宮服務團隊進行應變決策。

另外，氣象署也規畫在4月4日、7至8日及11日，分別由台中氣象站、嘉義氣象站的服務團隊，在台中大甲鎮瀾宮、嘉義新港鐵路公園及彰化花壇鄉文德宮前，設置行動氣象服務站及行動氣象服務車，在廟前廣場由氣象署資深預報員，在現場向信眾解說活動期間的天氣資訊，並透過行動氣象服務車以跑馬燈形式，提供天氣現況與即時訊息。

氣象署表示，活動期間，民眾至行動氣象服務站下載並安裝「中央氣象署W - 生活氣象」App，可獲限量紀念小禮。氣象署在活動期間也為此次遶境活動鑾轎的駐點廟宇，客製化「媽祖遶境氣象服務網」，民眾可透過鎮瀾宮官網連結，誒可追蹤氣象署臉書粉專「報天氣-中央氣象署」及IG「cwa_weather」，獲取最即時天氣資訊。