台66線大貨車速限調整 桃警取締超速最高罰3.6萬元

台66線等7處快速道路的大貨車速限將調整，自今日起比照西濱快速公路，從時速90公里降至時速80公里，嚴重超速最高可罰36000元。

桃園市警局交通警察大隊統計，桃園市台66線超過20噸以上大貨車近3年嚴重超速的件數為0；另統計取締超速部分，前年共87件、去年共37件、今年1至3月共3件。

交通警察大隊大隊長李維振表示，大貨車超速行駛會對交通安全構成嚴重威脅；超速會延長煞車距離，增加追撞風險，另外大貨車的視線死角較多，超速行駛時，駕駛人反應時間減少，容易因視線盲區而發生事故，並可能導致車輛在轉彎或變換車道時失去穩定性，增加側翻或失控的風險。

李維振呼籲，為維護道路安全，駕駛人應遵守速限，避免超速行駛，以降低事故發生的可能性。4月1日新制上路後，大貨車行駛快速公路依超速情形可罰款3500元到36000元（超速40公里以上危險駕車)，除了當場禁止其駕駛，還得吊扣汽車牌照6個月，如果因而肇事者，也將吊銷駕照。