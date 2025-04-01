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工會控社安網社工勞動破網 衛福部：要求地方政府留意

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
衛福部社工司表示，強化社會安全網計畫業務補助地方政府聘用兼職助理，衛福部已透過不同管道，要求地方政府不可拖延給薪，另將要求地方政府留意，調整親子館人力時，確保原有人力勞動權益。聯合報系資料照
衛福部社工司表示，強化社會安全網計畫業務補助地方政府聘用兼職助理，衛福部已透過不同管道，要求地方政府不可拖延給薪，另將要求地方政府留意，調整親子館人力時，確保原有人力勞動權益。聯合報系資料照

台灣社工日前夕，台北市社工職業工會等團體在立法院舉辦記者會，控訴社工勞權成破網，社工助理遭欠薪、親子館社工遭變更職稱減薪等情況。衛福部社工司回應，強化社會安全網計畫業務補助地方政府聘用兼職助理，衛福部已透過不同管道，要求地方政府不可拖延給薪，另將要求地方政府留意，調整親子館人力時，確保原有人力勞動權益。

衛福部社工司發言人楊雅嵐表示，衛福部運用社安網計畫補助地方政府聘用兼職助理，並以公函、社政首長群組及會議布達，要求地方政府依勞基法第23條第1項規定，定期、準時發薪，不可拖延，且給付最低頻率不可低於每月給付1次，以保障勞動權益。

楊雅嵐說，衛福部推展社福補助作業規定已明訂，社工勞動契約，除依勞基法簽訂規定外，應登載核定計畫名稱、薪資、薪資計算方式、年終獎金等內容，專業人員年終獎金計算以當年1月31日前已在職，且至12月1日仍在職者，發給1.5個月之年終獎金；2月1日以後各月份新進到職人員，至12月1日仍在職者，按實際在職月數比例計發給年終獎金。

工會控訴，部分社工反應，為依規定拿到年終獎金。楊雅嵐表示，社工當事人或吹哨者，均可透過衛福部社福人員申訴平台向衛福部申訴，衛福部將依規定請相關單位調查，若涉及勞動議題者，會協同勞動主管機關調查，視違反勞基法或補助作業規定，依法辦理。

至於親子館社工專業人員變更為專案人員，楊雅嵐表示，這是考量親子館服務內容，包含托育及照顧諮詢、兒童發展篩檢、親職教育課程、親子互動、社區宣導等，其工作性質與社工人員執行業務有耶，因此改以專案人員聘用，但112年以前聘用社工人員，仍可依社工人員身份聘用，不影響工作權益，且親子館服務人員配置及員額，由地方政府依需求自行規畫，將提醒地方政府留意，確保勞動權益。

另外，楊雅嵐表示，衛福部每年會同勞動主管機關進行專案勞檢，對各界關心議題，也會再提醒勞動部加強勞檢；衛福部持續向行政院爭取補助民間社工薪資晉階由7階再延長，促進社工專業久任，衛福部也訂有執業安全相關補助計畫，補助心理諮詢、團體諮詢及壓力管理等職場相關補助，地方政府及民間團體，均可依需求提送計畫申請。

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