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美國對等關稅倒數 陳駿季：公布後會有措施支持產業

中央社／ 台北1日電

農業部長陳駿季今天表示，美國對等關稅4月2日公布，農業部在這段時間持續跟美方做有效的溝通，相關可能影響的產業都有評估，等公布後，會有一個比較好的措施支持產業升級。

行政院長卓榮泰下午率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，陳駿季會前受訪時表示，對等關稅現在並沒有明確的公開，到底是如何提高都不知道，政府所有的措施會等到關稅公布後盡快提出。

媒體報導，對於美國貿易代表署（USTR）釋出「2025年對外貿易障礙評估報告」，其中點名台灣對美國豬肉、美國牛肉採取多項檢疫性貿易障礙，並表達強烈關切，令國內養豬與肉牛業者質疑，呼籲美國不要再雞蛋裡挑骨頭。

陳駿季說，整個對等關稅沒公開，不能明確清楚知道到底要怎麼去調關稅，一切還是要等4月2日公布之後，才能夠知道對台灣農產品本身的影響程度。

此外，針對國民黨立委翁曉玲3月26日質詢時，要求提供戰時糧食配送站配置圖，媒體詢問起先願意提供，為什麼後來以機密為由不提供。

陳駿季表示，翁曉玲質詢時特別針對發生戰爭時糧食儲備情形，包括公糧倉庫、公糧供應站等，這些都是關鍵基礎措施，根據國家關鍵基礎措施安全防護綱領很明確講是屬於機密的規範，不能對外提供。

陳駿季說，翁曉玲當天質詢時，他承諾提供的是一個原則，不是實際的地圖，因為當地圖一出現的時候，每一個供應站的點位被知道時，若是在戰時，很容易變敵人攻擊的目標。

美國豬肉 翁曉玲 陳駿季

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