下周二起長者、免疫低下等3族群 可打第二劑新冠疫苗

新冠病毒傳播風險仍持續，且疫苗保護力會隨時間遞減，為保護感染新冠後易發生重症和死亡之高風險族群，疾管署發言人羅一鈞說，自今年4月8日起，提供65歲以上長者、55至64歲原住民、年齡滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者等三類族群，與前1劑間隔至少6個月（180天），可以接種第2劑JN.1 新冠疫苗。

免疫不全以及免疫力低下患者，包括目前正進行或1年內曾接受免疫抑制治療的癌症患者、器官移植患者、幹細胞移植患者、中度／嚴重先天性免疫不全患者、洗腎患者、人類免疫缺乏病毒感染患者、目前正使用高度免疫抑制藥物者、過去6個月內接受化學治療或放射線治療者以及其他經醫師評估有免疫不全或免疫力低下者。

上周新增8例新冠重症，其中7例沒有接種JN.1疫苗，並且新增1例死亡，為65歲以上個案並未接種JN.1疫苗。我國新冠JN.1疫苗截至3月31日已累計接種205.5萬人，全國接種率8.65%，其中65歲以上長者已累計接種81.5萬人，接種率17.95%。

目前提供的Moderna及Novavax兩種廠牌均安全且有效對抗目前流行變異株，其中Novavax JN.1 新冠疫苗全國庫存尚有約6.6萬劑，效期緊到今年4月5日，如未滿12歲以上民眾可從兩種廠牌擇一接種，而滿6個月以上至11歲兒童依核准適應症僅限接種Moderna JN.1疫苗。