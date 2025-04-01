清明連假出門不塞車有訣竅 桃園高乘載路段曝

清明、兒童節連續假期將至，掃墓及旅遊車潮預計同時湧現，尤其高速公路局預估連假首日車流量接近歷史高峰，桃園市警察局規劃管制疏導，呼籲民眾避開壅塞路段，提早規劃行程。

針對清明掃墓疏運，桃園警方自3月周末起就配合各相關區公所，加強大型公墓、宗祠、生命紀念園區周邊的交通疏導，於重點路段取締、驅離違規停車，其中大溪佛光山寶塔寺及美華公墓周邊、八德及蘆竹生命紀念園區均依區公所規劃實施部分路段禁行汽車管制或汽機車單行管制。

國道部分，因應連假首日車潮，警方將配合高公局規劃執行管制，請駕駛人配合：

(一) 入口高乘載管制：4月3日上午6至12時，桃園市境內國道1號桃園交流道、內壢交流道、中壢交流道、幼獅交流道、楊梅交流道及國道3號大溪、龍潭及高原交流道等南下入口匝道實施高乘載管制。

(二) 入口匝道封閉：4月3日5至12時，封閉國1平鎮系統南下入口匝道。

風景遊憩區部分，預期桃園市主要風景區將吸引大量人潮前往，包括大溪老街、石門水庫、小人國、六福村及各觀光漁港、觀光工廠等景點，警方規劃相關措施：

(一) 提早執勤及同步上崗

桃園市警察局整合祭祖及風景區交通管制疏導勤務，以「提早執行勤務」及「區域同步上崗」等策進作為加強維護交通秩序，並由交通行控中心整合運用天羅地網監視影像及各交通資訊平台，嚴密監控交通狀況，隨時指揮調度「交通快打」警力迅即排除壅塞原因，維持道路順暢。

(二) 出遊時段及返程替代道路規劃建議

1、請往大溪及復興地區的遊客，避開連假首日上午至中午時段，以免與掃墓車流同時進出大溪地區造成壅塞。

2、大溪地區替代道路

(1) 大溪老街→台3線→往三鶯交流道北上。

(2) 武嶺橋西端→大鶯路→大鶯路60巷→大鶯路60巷89弄（河堤旁道路）→中庄調整池觀景台→中庄調整池管理中心→大嵙崁親水園區→鶯歌→環河路→三鶯交流道北上。

(3) 大溪老街→康莊路→台4線→台3乙線→台3線→往關西方向南下。

3、復興地區替代道路

(1) 台7線→台7乙線→往三峽→三鶯交流道北上。

(2) 台7線→118縣道（羅馬公路）→往關西南下。

4、龍潭地區（小人國、六福村）替代道路

(1) 中原路→楊銅路→往楊梅北上。

(2) 高原路→桃68-1→台3線→往關西南下。

(3) 中原路→往關西南下。