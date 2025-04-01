潤餅熱量等同一個便當 營養師曝「健康潤餅」應長這樣

台閩地區清明習以潤餅祭祖，衛生福利部台中醫院為此特別設計一套活力鮮蔬潤餅，並在兼顧營養的條件下，把一份潤餅熱量降到500大卡以下，希望讓大家輕鬆吃、無負擔。

台中醫院營養師邱鈴岑說，傳統潤餅大多採用油炸蛋酥、香腸或五花肉等油質較高的加工肉品，加上豆芽菜、高麗菜、以及花生糖粉。表面看似清爽，其實每份熱量上看600至700大卡，已經是一個便當的熱量。

邱鈴岑教大家，要健康吃潤餅，可將傳統潤餅的香腸、五花肉的蛋白質，以低脂雞肉或瘦肉取代，花生糖粉改以無糖花生粉，並採用大量蔬菜，不但可以提升膳食纖維含量，幫助穩定血糖，還可大幅降低30%潤餅熱量，將一份潤餅熱量降低到400至500大卡。

此外，對於潤餅中必加的花生糖粉，她說，因為花生不耐高溫，容易產生易致癌的黃麴毒素，建議應找合格廠商，提供的安全原料，並儲存於乾燥低溫處密封保存，避免受潮發霉產生黃麴毒素。另也建議，避免使用過度陳舊的花生，應以現磨花生粉較安全，條件允許情況下最好自行購買完整花生烘烤後磨粉，減少存放時間，降低汙染風險。

邱鈴岑展示台中醫院營養室設計的「活力鮮蔬潤餅」並現場教學，她以五彩繽紛的時蔬與豆香、低脂肉，取代高油滷肉、醃製加工肉品，增添風味與營養又無負擔，呼籲大家利用多樣蔬菜與低脂肉品、無糖花生粉，延續傳統清明吃潤餅習俗，在家也可以自己輕鬆潤餅，也讓大家了解「這不只是一種選擇，更是一種新的飲食態度！」