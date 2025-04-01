百日咳家庭群聚已4起 一家女嬰、媽媽、阿祖都感染

上周新增2例本土百日咳為南部家庭群聚，都是3月20日確診南部2個月大女嬰的同住家人。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，該女嬰為指標個案，其同住的母親跟外曾祖母在3月28日確診，其餘5名同住家人已進行評估投藥，本群聚目前共匡列接觸者99人，預計監測至4月22日。

防疫醫師李宗翰指出，女嬰沒有特殊病史，3月初出現咳嗽症狀，後續因症狀未改善且伴隨嘔吐及哮喘等，五度就醫，發病時尚未達五合一疫苗接種年齡；3月中旬、第六次就醫懷疑為百日咳收治住院，經通報採檢，於3月20日確診。

女嬰2名同住家人都確診，其中外曾祖母1月初就有症狀，已經7次就醫，今年第4起家庭群聚，推測外曾祖母為可能群聚來源，目前三人均已服藥治療，女嬰也已出院。

疾管署發言人羅一鈞提醒，先前遇到流感流行期，外曾祖母就醫時都未被懷疑是百日咳，提醒醫師如果有遇到民眾久咳不癒，應該要把百日咳列入鑑別診斷。

疾管署監測顯示，國內今年累計11例百日咳確定病例，包含4起家庭群聚，均本土病例，病例數為近六年同期最高，2020年至2024年同期百日咳病例數分別為2020年4例、2024年2例。每年累計病例數介於0至34例，以3個月（含）以下嬰兒占27%為多，其次為13至19歲，占24%。

李宗翰說，百日咳初期症狀與感冒類似，民眾可能因忽略症狀延遲就醫，傳染給家中嬰幼兒或其他接觸者，引發群聚感染。呼籲民眾提高警覺，有疑似症狀，如陣發性嚴重咳嗽、呼吸有哮喘聲、咳嗽後臉潮紅或發紫及咳嗽後嘔吐等，應及時就醫與診斷，維護自身及家人健康。

接種疫苗為預防百日咳最有效的方法，目前我國提供嬰幼兒於出生滿2、4、6、18個月，以及滿5歲至入小學前各接種一劑百日咳相關疫苗，提醒家中有嬰幼兒的民眾，務必按時攜至預防接種合約院所完成接種，以獲得足夠保護力。

近年國內百日咳病例多為尚未完整接種疫苗的3個月以內嬰幼兒，建議女性每次懷孕自費接種1劑，減量破傷風白喉非細胞性百日咳混合疫苗（Tdap疫苗），並在懷孕第28至36周接種，以使母親抗體傳遞給嬰兒的接種效益最大化，保護胎兒及剛出生嬰兒；家庭群聚中感染源多為照顧者或同住者，建議嬰兒照顧者可自費接種一劑Tdap疫苗。

國際疫情部分，李佳琳說，鄰近國家自去年起百日咳疫情上升且嚴峻，其中，日本今年以來病例數快速上升，累計超過3500例，為2018年以來最高。中國今年1至2月累計9900餘例，較去年1至2月同期為低，去年報告達49萬餘例，為2023年14倍，並於5月達疫情高峰。

越南近期於東南部多地區持續報告病例並發生死亡案例，去年報告1000餘例，較2023年增加21倍以上；韓國今年已逾3500例，為去年冬季疫情延續迄今，近期已趨緩，單周不超過100例，去年累計逾4萬7000例，於7月達高峰單月報告逾1萬例病例；美國今年迄今6600餘例，去年報告超過3.5萬例，為2023年5倍。