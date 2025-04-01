社工日 衛福部提專屬諮商方案、民間社工比照公職加薪

每年4月2日是台灣社工日，1997年4月2日社工師法通過，保障社工助人專業地位。隨社會議題逐漸廣泛，社工執業困境逐漸浮現，衛福部今舉行社工座談，衛福部次長呂建德提出，執行政府委託方案民間社工，研擬與軍公教每年固定調薪；為優化社工執業環境，將提出專屬於社工的心理諮商、情緒支持方案。

參與對談的嘉義市社會處社工師黃宣惠說，自己擔任保護性社工11年，服務對象以家暴、性侵個案為主，密切服務案家時間，從4個月至5年以上不等，許多個案從幼年時期受暴，成為兒少保護案件，長大後演變為毆打父母，一輩子都在保護系統中循環，常讓自己感到無力，甚至萌生無數次想轉換跑道的念頭。

呂建德說，保護性社工在各類別社工中處境特殊，自己擔任台中市社會局長期間，曾至轄內家暴防治中心探訪，第一線社工分享搶救受虐兒故事，受虐孩子不到2歲，接到緊急通報電話，社工與警察趕到案家中，把孩子抱下要走出社區大門時，樓上卻突然「天降盆栽」，原來是施暴父親情緒失控，想拿盆栽砸人，「我聽到很不忍心，還好上天眷顧，社工沒有出事。」

「社工應該是被武裝的戰士，幫助弱勢的同時，社工本身也需要協助。」呂建德表示，社工從事工作，必須面對弱勢甚至有暴力傾向個案，具高度情緒張力，社工自身心理也要足夠強壯，衛福部已有15至45歲青年心理諮商方案，但每個專業所需的諮商內容不同，將研擬提供符合社工執業情境所需的心理諮商、情緒輔導方案。

許多社工關心薪資待遇，是留下社工久任關鍵。目前公職社工薪資，隨軍公教調薪比率成長，但政府委託方案社工，尚無固定調薪機制，由衛福部每年拍板調幅。呂建德說，承接社安網計畫方案的民間社工，應視為「廣義公職社工」，衛福部研擬比照公職人員固定調薪，以達成公私社工間人力平衡，不過仍須考量預算如何編列等細節。