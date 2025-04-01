快訊

柯文哲今二度戒護就醫 北所證實「已返回」：具體病況不便說明

消失2小時遭不正訊問？ 彭振聲打臉柯文哲律師「檢問案態度很好」

中共對台軍演 CNN曝時機有「1巧合」：將考驗美護台決心

熱血社工師日 社工師專科認證

中央社／ 花蓮縣1日電

花蓮慈濟醫院今天號召全院員工與民眾，挽袖捐熱血慶祝社工師日；今年院方有5名社工師成功取得醫務專科社工師資格，藉專業與知識提升，解決醫療過程中面臨的各種挑戰。

1997年4月2日台灣公布施行「社會工作師法」，並將4月2日訂為社工師日。

花蓮慈濟醫院社會服務室主任謝侑書說，自己捐血超過75次，過去每年擔任與花蓮捐血站聯繫窗口，今年決定將社工師日活動與捐血行動結合，從協辦變主辦，以有意義方式慶祝之外，也邀約同仁與大眾一起為社會貢獻自己的力量。

花蓮慈濟醫院今年有5名社工師成功取得醫務專科社工師資格，謝侑書指出，這代表著專業能力與知識提升，還有更適切的幫助病人及家屬，解決醫療過程中面臨的各種挑戰。

謝侑書表示，5名社工師成功通過醫務專科社工師考試，肯定社工師的專業知識和能力，專科社工師在面對病人時，能夠以更深入的醫療知識和經驗，提供專業的協助，無論是在醫療決策的支持，還是病人情緒與心理的照顧，都能發揮更大作用，幫助病人及家屬解決問題。

「病人或家屬的一句謝謝，可以讓我開心很久。」通過醫務專科社工師的社服室組長黃昱惠，在醫療領域工作超過12年，其中在急診超過10年，工作節奏非常緊湊，只想著趕快完成病人所需的資源連結，如何幫助病人順利出院成為最大挑戰。

今年2月黃昱惠轉到一般醫學內科服務，發現病人和家屬需要更多的時間，進行情感疏導與心理支持，醫務專科社工師資格的取得，讓她能夠提供合適的病人情感需求，支持病人做出醫療決策。

服務12年的陳盈羽也是這次取得醫務專科的社工師，目前主要負責家庭醫學科病房服務，及預立醫療照護諮商（ACP）等，去年參與為期10個月的專科訓練。陳盈羽說，這段訓練學習有關醫療過程、病人心理、社會支持等方面的知識，讓她在工作中能夠更加自信應對病人和家屬需求，也使她對醫務社工師角色有更深刻認識。

平時就定期捐血的社工師張予銦表示，社工的工作是幫助他人，而捐血也是一種助人的方式，這次藉由慶祝社工師日，又能幫助更多需要的人，呼籲大家一起捐出熱血，讓愛心傳遞，挽救更多生命。

捐血 社工

延伸閱讀

大大基金會「捐血家年華」圓滿結束 捐血逾1.3萬袋

唯一獲獎醫院社工 東元醫院黃亦安獲新竹縣卓越社工獎

澎湖捐血人變少 中油營業處發起捐血挹注血庫

踴躍響應公益捐血活動 高雄市長陳其邁號召市民捐血1萬2千袋

相關新聞

整理包／進喔！2025白沙屯媽祖「粉紅超跑」開跑 報名香燈腳、日程、禁忌一文掌握

「進喔！進喔！」又到了每年農曆三月迎媽祖的宗教盛事時刻，有「粉紅超跑」之稱、逾百年歷史的白沙屯媽祖進香之旅，3月27日開始接受報名，此次進香全程共10天9夜，估計會有20萬人參與。《聯合新聞網》一次整理報名方式、行程、儀式，以及有哪些禁忌及注意事項，全民一起來「瘋媽祖」。

下周二起長者、免疫低下等3族群 可打第二劑新冠疫苗

新冠病毒傳播風險仍持續，且疫苗保護力會隨時間遞減，為保護感染新冠後易發生重症和死亡之高風險族群，疾管署發言人羅一鈞說，自...

百日咳家庭群聚已4起 一家女嬰、媽媽、阿祖都感染

上周新增2例本土百日咳為南部家庭群聚，都是3月20日確診南部2個月大女嬰的同住家人。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，該女...

潤餅熱量等同一個便當 營養師曝「健康潤餅」應長這樣

台閩地區清明習以潤餅祭祖，衛生福利部台中醫院為此特別設計一套活力鮮蔬潤餅，並在兼顧營養的條件下，把一份潤餅熱量降到500...

史努比、奧拉夫、查理・布朗誰是冠軍？《花生》漫畫十大人氣角色大公開

你喜歡鬼靈精怪的史努比，還是曾經拿到狗狗界選醜大賽冠軍的奧拉夫呢？趕快來認識《花生》漫畫裡你一定要知道的角色吧！

社工日 衛福部提專屬諮商方案、民間社工比照公職加薪

每年4月2 日是台灣社工日，1997年4月2日社工師法通過，保障社工助人專業地位。隨社會議題逐漸廣泛，社工執業困境逐漸浮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。