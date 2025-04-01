熱血社工師日 社工師專科認證

花蓮慈濟醫院今天號召全院員工與民眾，挽袖捐熱血慶祝社工師日；今年院方有5名社工師成功取得醫務專科社工師資格，藉專業與知識提升，解決醫療過程中面臨的各種挑戰。

1997年4月2日台灣公布施行「社會工作師法」，並將4月2日訂為社工師日。

花蓮慈濟醫院社會服務室主任謝侑書說，自己捐血超過75次，過去每年擔任與花蓮捐血站聯繫窗口，今年決定將社工師日活動與捐血行動結合，從協辦變主辦，以有意義方式慶祝之外，也邀約同仁與大眾一起為社會貢獻自己的力量。

花蓮慈濟醫院今年有5名社工師成功取得醫務專科社工師資格，謝侑書指出，這代表著專業能力與知識提升，還有更適切的幫助病人及家屬，解決醫療過程中面臨的各種挑戰。

謝侑書表示，5名社工師成功通過醫務專科社工師考試，肯定社工師的專業知識和能力，專科社工師在面對病人時，能夠以更深入的醫療知識和經驗，提供專業的協助，無論是在醫療決策的支持，還是病人情緒與心理的照顧，都能發揮更大作用，幫助病人及家屬解決問題。

「病人或家屬的一句謝謝，可以讓我開心很久。」通過醫務專科社工師的社服室組長黃昱惠，在醫療領域工作超過12年，其中在急診超過10年，工作節奏非常緊湊，只想著趕快完成病人所需的資源連結，如何幫助病人順利出院成為最大挑戰。

今年2月黃昱惠轉到一般醫學內科服務，發現病人和家屬需要更多的時間，進行情感疏導與心理支持，醫務專科社工師資格的取得，讓她能夠提供合適的病人情感需求，支持病人做出醫療決策。

服務12年的陳盈羽也是這次取得醫務專科的社工師，目前主要負責家庭醫學科病房服務，及預立醫療照護諮商（ACP）等，去年參與為期10個月的專科訓練。陳盈羽說，這段訓練學習有關醫療過程、病人心理、社會支持等方面的知識，讓她在工作中能夠更加自信應對病人和家屬需求，也使她對醫務社工師角色有更深刻認識。

平時就定期捐血的社工師張予銦表示，社工的工作是幫助他人，而捐血也是一種助人的方式，這次藉由慶祝社工師日，又能幫助更多需要的人，呼籲大家一起捐出熱血，讓愛心傳遞，挽救更多生命。