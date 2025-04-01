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肛門廔管術後易復發 中國附醫新技術成功率達9成

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科醫師謝明皓發明出新型括約肌間廔管結紮術（modified LIFT）已成功超過70例。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科醫師謝明皓發明出新型括約肌間廔管結紮術（modified LIFT）已成功超過70例。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

一位20多歲男性近半年來有排便疼痛、肛門腫脹合併膿瘍問題，經數次肛門廔管手術仍反覆發作，經常服用抗生素控制，病情無法完全根治，經由中國醫藥大學附設醫院大腸直腸外科醫師謝明皓為他進行新型括約肌間廔管結紮術（modified LIFT），才成功獲得改善，疼痛和膿瘍症狀完全消失，結束生活中的一大困擾。

謝明皓說，肛門廔管是一種常見的疾病，好發在青中年人，因肛門旁腺體感染造成急性肛門腺體發炎及肛門膿瘍，部分患者會因發炎的肛門腺體內開口未癒合而反覆感染，導致肛門內外形成異常通道而反覆腫痛，異常膿瘍或血水排出，造成排便疼痛困難。

他說，肛門廔管分成簡單型及複雜型，簡單型廔管使用傳統廔管切除手術來治療，失禁可能性相當低。但若不及時治療，侵犯的括約肌範圍變深變廣，可能慢慢惡化成複雜型肛門廔管，手術成功率也大幅降低，有極高的肛門失禁風險。很多外科醫師對於特別困難及複雜的肛門廔管也是束手無策，僅能藥物控制，或是以局部清創治療，改善急性症狀。

謝明皓說，肛門括約肌間廔管結紮術是近年才發展出的手術方式，相較於傳統手術方式能更有效地保護肛門括約肌功能，短期成功率高達8至9成。且經過半年以上的長時間追蹤，因膿瘍可能會殘留在括約肌中間，無法引流乾淨，復發的案例也慢慢增加。

為此他曾遠赴國外，向發明人、泰國朱拉隆功大學附設醫院的 Arun Rojanasakul 教授學習，回國後再加以精進與改良，發展出新型括約肌間廔管結紮術（modified LIFT）能有效提升括約肌間發炎的控制與膿血引流，降低傷口癒合過程中的感染風險，進而顯著減少肛門廔管的中長期復發率，對於病情更為複雜，且同時併發多條肛門廔管的案例，亦能運用不同手術方式進行整合治療，前年10月至今已成功超過70例，成功率達9成。

謝明皓說，預防肛門廔管的不二法門是維持良好的排便習慣，保持肛門清潔衛生。可適時可用溫水清潔肛門，以及避免不當飲食造成急性腹瀉或是排便困難，進而導致肛門膿瘍及廔管發生。如果有肛門膿瘍或廔管等症狀，應就醫檢查，才能降低手術的困難度，提高治癒的機率。

手術 排便

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