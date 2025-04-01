快訊

柯文哲今二度戒護就醫 北所證實「已返回」：具體病況不便說明

消失2小時遭不正訊問？ 彭振聲打臉柯文哲律師「檢問案態度很好」

中共對台軍演 CNN曝時機有「1巧合」：將考驗美護台決心

排碳大戶注意！本月底前應完成碳盤查登錄

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
環境部提醒，應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量事業，須於4月30日前完成2024年溫室氣體排放量盤查登錄作業。圖／聯合報系資料照片
環境部提醒，應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量事業，須於4月30日前完成2024年溫室氣體排放量盤查登錄作業。圖／聯合報系資料照片

每年4月30日是法定溫室氣體排放量盤查登錄資料上傳的日子，環境部先前公告第一批及第二批應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量事業，包含發電業、鋼鐵業、石油煉製業、水泥業、半導體業、薄膜電晶體液晶顯示器業，以及全廠（場）化石燃料燃燒直接排放與使用電力間接排放產生溫室氣體年排放量，合計值達2.5萬公噸二氧化碳當量者，應於4月30日前完成2024年溫室氣體排放量盤查登錄作業。

環境部說，依「溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法」規定，事業具有應盤查登錄及查驗溫室氣體排放量的排放源，應於每年4月30日前，將前年度溫室氣體排放量清冊及溫室氣體盤查報告書，登錄於事業溫室氣體排放量資訊平台，並於10月31日前完成查驗。

環境部指出，去年553廠列管事均於規定期限內完成盤查登錄及查驗作業，但檢視其盤查登錄及上傳的查驗資料仍發現許多錯誤樣態，包含同一企業不同廠區上傳錯誤廠區的盤查報告書或查驗聲明書，以及上傳錯誤年份盤查報告書、盤查邊界未依工廠登記證所載範圍，和部分事業於查驗後數據資料修正但未更新等。

環境部呼籲，事業務必於法定期限內完成去年度溫室氣體排放量盤查登錄及查驗作業。另今年3月4日公告「事業應盤查登錄溫室氣體排放量之排放源」，包括用電量高、用油或其他化石燃料多之服務業、運輸業、醫療院所、大專校院及中小型製造業等，則是應於2026年4月30日前完成2025年度溫室氣體排放量盤查登錄。

環境部 碳排放

延伸閱讀

排碳大戶注意！月底前須完成排放量盤查登錄

影／台積電高雄廠剛辦完擴產典禮 晚間廠區旁工地冒黑煙

培育綠領人才...環境部攜手28大專院校 4月下旬陸續開課

商業興觀點／官方助力 輔導製造業碳盤查

相關新聞

整理包／進喔！2025白沙屯媽祖「粉紅超跑」開跑 報名香燈腳、日程、禁忌一文掌握

「進喔！進喔！」又到了每年農曆三月迎媽祖的宗教盛事時刻，有「粉紅超跑」之稱、逾百年歷史的白沙屯媽祖進香之旅，3月27日開始接受報名，此次進香全程共10天9夜，估計會有20萬人參與。《聯合新聞網》一次整理報名方式、行程、儀式，以及有哪些禁忌及注意事項，全民一起來「瘋媽祖」。

下周二起長者、免疫低下等3族群 可打第二劑新冠疫苗

新冠病毒傳播風險仍持續，且疫苗保護力會隨時間遞減，為保護感染新冠後易發生重症和死亡之高風險族群，疾管署發言人羅一鈞說，自...

百日咳家庭群聚已4起 一家女嬰、媽媽、阿祖都感染

上周新增2例本土百日咳為南部家庭群聚，都是3月20日確診南部2個月大女嬰的同住家人。疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，該女...

潤餅熱量等同一個便當 營養師曝「健康潤餅」應長這樣

台閩地區清明習以潤餅祭祖，衛生福利部台中醫院為此特別設計一套活力鮮蔬潤餅，並在兼顧營養的條件下，把一份潤餅熱量降到500...

史努比、奧拉夫、查理・布朗誰是冠軍？《花生》漫畫十大人氣角色大公開

你喜歡鬼靈精怪的史努比，還是曾經拿到狗狗界選醜大賽冠軍的奧拉夫呢？趕快來認識《花生》漫畫裡你一定要知道的角色吧！

社工日 衛福部提專屬諮商方案、民間社工比照公職加薪

每年4月2 日是台灣社工日，1997年4月2日社工師法通過，保障社工助人專業地位。隨社會議題逐漸廣泛，社工執業困境逐漸浮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。