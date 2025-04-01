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迎接AI智慧醫療 百名資訊專家齊聚聖馬爾定醫院交流

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市聖馬爾定醫院與台灣私立醫療院所協會、醫院資訊暨智慧醫療發展促進會，舉辦智慧醫療研討會，現場有十多家廠商展示先進技術設備。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院與台灣私立醫療院所協會、醫院資訊暨智慧醫療發展促進會，舉辦智慧醫療研討會，現場有十多家廠商展示先進技術設備。圖／聖馬爾定醫院提供

嘉義市聖馬爾定醫院與台灣私立醫療院所協會、醫院資訊暨智慧醫療發展促進會，今年3月底舉辦智慧醫療研討會，聚焦「生成式AI與智慧醫療實務」主題，邀集上百名專家及領袖人物進行經驗分享；聖馬爾定醫院AI發展中心執行長汪文煌表示，導入智慧醫療是以「人」為出發點，提供更精準、有效率的檢查與治療，簡化流程，減輕人力負擔，醫護人員更專注在病人身上。

聖馬爾定醫院院長陳美惠表示，聖馬爾定醫院推動資訊化由來已久，是雲嘉地區第一家電腦化成功的醫院，近年積極導入尖端醫療技術，結合AI與BI，打造精準醫療，包括達文西手術、羅莎ROSA機械手臂、640切電腦斷層結合AI系統、高階腸胃內視鏡搭載AI系統、以及最近啟用雲嘉南第一台AI正子造影掃描儀等。陳美惠表示，即使AI可以提升效率與節省人力，聖馬爾定醫院仍不忘秉持愛與關懷，照顧民眾獲得完整的身心靈健康。

醫院資訊暨智慧醫療發展促進會會長黃明國表示，全世界已進入AI浪潮，但不要為AI而AI，仍要考慮作業流程各面向，才能讓業務更優化。導入生成式AI應兼顧資訊安全，需建立有效防護機制以避免網路威脅。

高雄科技大學資訊管理系教授蘇國瑋表示，AI和HI就是人機協作的概念，好的設計可以帶動好的體驗，好的設計就是兼顧所有使用族群的需求，好的人機互動可以減少偏差，加速醫療自動化。

聖馬爾定AI發展中心執行長汪文煌以專題演講分享醫院推動AI發展歷程，目前聖馬爾定醫院已開發多項應用，包括整合床邊叫人鈴與公務手機以提升照護效能、利用儀器定位技術縮短護理點班時間，產房胎兒監視器傳輸平台、以及智慧調劑台減輕藥師負擔等；另研發10多項生成式AI應用落地，涵蓋智慧簽床、住院病摘、護理工作流程詢問及語言翻譯等應用，逐步實現智慧醫療願景。

汪文煌表示，醫院導入智慧醫療是以「人」為出發點，希望提供民眾更精準更有效率的檢查與治療，對內可以簡化流程，減輕人力負擔，讓醫護人員可以更專注在病人身上。目前已陸續規劃培訓員工相關生成式AI技能，期許同仁都能擁有個人化AI助理。汪文煌強調，用最好的專業與服務，結合頂尖的現代化儀器設備，用智慧醫療提升工作效率，增進醫療照護，就如同聖經所言「為最小弟兄做的，就是為我做的。」

嘉義市聖馬爾定醫院與台灣私立醫療院所協會、醫院資訊暨智慧醫療發展促進會，舉辦智慧醫療研討會，AI發展中心執行長汪文煌專題演講分享醫院推動AI發展歷程。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院與台灣私立醫療院所協會、醫院資訊暨智慧醫療發展促進會，舉辦智慧醫療研討會，AI發展中心執行長汪文煌專題演講分享醫院推動AI發展歷程。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院與台灣私立醫療院所協會、醫院資訊暨智慧醫療發展促進會，共同舉辦智慧醫療研討會。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院與台灣私立醫療院所協會、醫院資訊暨智慧醫療發展促進會，共同舉辦智慧醫療研討會。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院與台灣私立醫療院所協會、醫院資訊暨智慧醫療發展促進會，共同舉辦智慧醫療研討會場內外。圖／聖馬爾定醫院提供
嘉義市聖馬爾定醫院與台灣私立醫療院所協會、醫院資訊暨智慧醫療發展促進會，共同舉辦智慧醫療研討會場內外。圖／聖馬爾定醫院提供

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