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裕毛屋「米油」致癌物超標 法國乾酪大腸桿菌大違規

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
「聯馥食品股份有限公司」從法國輸入的乾酪大腸桿菌超標。圖／食藥署提供
「聯馥食品股份有限公司」從法國輸入的乾酪大腸桿菌超標。圖／食藥署提供

日本進口嬰兒食品又出包！衛福部食藥署今天公布最新邊境檢驗不合格產品清單，來自日本的3批仙貝或米果重金屬超標，近半年已累計16批不合格，邊境持續採100%逐批查驗；另有一批來自法國的乾酪大腸桿菌超標，違規品項均已退運或銷毀。

食藥署今天公布的最新邊境檢驗不合格清單，包括2批日本鮮草莓、2批嬰兒米餅、仙貝、米油；印尼春捲味脆餅；法國乾酪；中國大陸綠豆。

食藥署副署長林金富表示，「聯馥食品股份有限公司」從法國輸入的乾酪，每公克中大腸桿菌群最確數（MPN／g）分別為2件為93MPN／g、3件43MPN／g。

依據「食品中微生物衛生標準」，大腸桿菌於乾酪類的檢驗結果判定，5個樣品中，允許有2個以下樣品之微生物檢驗值介於10至100MPN／g，但不得有任何一個樣品檢驗值大於100MPN／g；這批乾酪在邊境必須退運或銷毀，業者檢驗強度調整為20%至50%加強抽批。

「裕毛屋」從日本輸入的北海道米油，被檢出縮水甘油脂肪酸酯達每公斤1428微克，依據「食品中汙染物質及毒素衛生標準」，不能超過每公斤1000微克。由於縮水甘油會產生致癌性和基因毒性，國內自去年元旦起，邊境開始加驗縮水甘油脂肪酸酯，業者近半年首次違規，未來油品的抽驗比率，將調高為20％至50%加強抽批。

「恩旺貿易有限公司」報驗的日本仙貝，則被檢出重金屬鎘達每公斤0.051毫克；另2批由「仁閎企業有限公司」報驗的日本嬰兒米餅，檢出重金屬鎘達每公斤0.05至0.057毫克，依據「食品中污染物質及毒素衛生標準」，鎘於嬰幼兒穀物類輔助食品及嬰幼兒副食品限量為每公斤0.04毫克。

由於先前日本米果屢被發現重金屬含量超標，食藥署自今年2月18日起至4月30日止，在邊境針對日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾採逐批查驗、100%檢驗重金屬鎘合格後才可以輸入，針對今天違規的2個進口商，在邊境維持逐批查驗，本次不合格產品製造商，自114年3月25日至4月24日止暫停輸入查驗1個月。

食藥署統計，近半年受理日本報驗的嬰兒或幼童用餅乾，報驗批數為283批，檢驗不合格批數為16批，不合格率為5.7%，檢驗不合格原因皆為重金屬鎘。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海之前受訪表示，稻米與相關產品如米餅鎘超標，通常是農地被重金屬汙染，鎘中毒沒有解毒劑，在人體的半衰期超過20年，累積會產生致癌性，聯合國轄下的國際癌症機構（IARC）已列為一級致癌物，對嬰幼兒更會傷害發育中的器官。

「裕毛屋」從日本輸入的北海道米油，被檢出縮水甘油脂肪酸酯超標。圖／食藥署提供
「裕毛屋」從日本輸入的北海道米油，被檢出縮水甘油脂肪酸酯超標。圖／食藥署提供

嬰兒 日本 食藥署

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