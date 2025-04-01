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保肝、感冒藥健保擬不再給付 預計明年初37項藥品退出

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部健保署最新決議，經盤點一年無申報量、醫療院所及醫師少開立的指示用藥共達37項，研擬退出健保，預計於6月健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，明年一月底、二月初正式退出。本報資料照片
衛福部健保署最新決議，經盤點一年無申報量、醫療院所及醫師少開立的指示用藥共達37項，研擬退出健保，預計於6月健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，明年一月底、二月初正式退出。本報資料照片

指示用藥退出健保討論多時，衛福部健保署最新決議，經盤點一年無申報量、醫療院所及醫師少開立藥品共37項，將研擬退出健保，包括緩解感冒、便秘及保肝、止痛藥等，但小兒、急救、公衛用藥等予以保留。健保署副署長龐一鳴說，收集相關意見後，有共識品項預計於6月的健保藥物給付項目及支付標準共同擬訂會議討論，最快8月公告，但會給予6個月緩衝期，明年初正式退出健保。

依「健保法」51條第4款規定，指示用藥不屬健保給付範圍，但健保開辦初期，考量醫師的醫療習慣及民眾用藥需要仍予以給付，今年適逢健保30年，藥界希望健保應排除指示用藥不予給付，但醫界卻持不同看法。指示用藥為不需醫師處方箋，民眾可以在藥局直接購買的藥品。

健保署研議37項指示用藥退出健保，並於日前發函詢問醫藥公學會意見昨日截止。龐一鳴說，民國84年健保開辦之初，健保給付指示用藥多達2518項，但歷年來陸續排除，並從109年開始大減。目前只剩下771項。至於，這次是否僅討論37項用藥，龐一鳴說，目前仍持續收集意見，不排除還會納入其他品項。

龐一鳴說，這次首次採用指示用藥醫師使用人數評估方式，37項藥品中，使用最多的醫師人數為120人，最少僅1、2人，該藥物多為保肝藥跟打噴嚏、流鼻水的過敏藥，由於使用這些藥的醫師人數很少，他評估大家認同並支持其退出健保的機會很大，若順利通過，將於明年一月底、二月初正式退出健保。

不過，健保目前給付771項指示用藥，雖然每年金額僅約20億元，但使用人數超過1900萬人，龐一鳴說，往後若要持續檢討指示用藥退出健保，仍需考量醫師使用習慣跟病人需要，這是一個複雜的問題，還是要一一克服，最重要的是退出健保的指示用藥須有替代藥物，且不影響民眾用藥權益。

健保署目前研議退出健保給付的指示用藥至少會給予6個月緩衝期，降低及避免衝擊民眾用藥，另針對納保指示藥，將討論是否與廠商簽訂保證供貨穩定協議，目前仍處於研議階段。

健保署 醫師 龐一鳴

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