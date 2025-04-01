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台中綠美圖將開館 文化局辦短影片徵件「錄下祝福」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
文化局每年推出「家家有個小書房」徵件活動，活動分「照片組」與「短影片組」，讓民眾分享自己的閱讀空間。圖／中市府文化局提供
文化局每年推出「家家有個小書房」徵件活動，活動分「照片組」與「短影片組」，讓民眾分享自己的閱讀空間。圖／中市府文化局提供

台中綠美圖為全台首座圖書館與美術館共構建築，預計2025年底開館啟用，台中市文化局今日起推出「家家有個小書房」徵件活動，其中「短影片組」，因應綠美圖將開館，特邀民眾介紹最常去的圖書館，並錄製一段話，獻給即將開館的綠美圖。

文化局每年推出「家家有個小書房」徵件活動，活動分「照片組」與「短影片組」，讓民眾分享自己的閱讀空間。去年首度開辦「短影片組」，徵集到不少創意作品，像有民眾運用AI技術，創作我愛小書房的專屬歌曲當配樂，歌詞還提到「圖書都是大家的寶藏」，獲優選作品。

文化局指出，台中綠美圖今年底即將啟用，結合中央公園推動戶外閱讀，讓公園樹蔭、河畔草地，都成為民眾的休閒書房。因此「家家有個小書房」徵件活動，今年照片組以「戶外閱讀時光」為題，邀請民眾分享家庭戶外共讀的樂趣；短影片組則以「分享書的城堡」為題，邀請讀者介紹最常去的圖書館，並錄製一段賀詞給即將開館的綠美圖，獻上祝福。

文化局表示，持有台中市立圖書館借閱證者皆可投稿短影片組；照片組則限定持有家庭證的民眾參與。今年活動參賽者符合資格，即可獲參加獎100元電子禮券，優選作品最高可獲6000元電子禮券。

台中市 圖書館 影片 綠美圖

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