14片櫛瓜880元爭議…牛五蔵老闆：不再回應 改推連三天優惠

曾入選米其林指南推薦的「牛五蔵」餐廳，近日遭網友爆料消費燒烤料理，「8片山藥880元，14片櫛瓜880元，肉兩盤分別5500元和4600元」；「牛五蔵」昨發聲明提到，保留其法律追訴權，沒多久即刪除該字句。老闆劉柏翰今表示，不再針對此事多做回應，一切以最終聲明稿為主。

「牛五蔵」餐廳昨天下午5時在臉書發布聲明，右下角指出「其它涉及相關法律責任或損害聲譽，牛五蔵將保留其法律追訴權」；此後大量網友湧入質疑「還要告人？？所以？要告什麼」、「法什麼追什麼訴權啦，法務領乾薪的喔」，晚間8時許牛五蔵重新發布聲明，右下角這行字已消失。

原來的聲明網友留言爆發「就沒有保留法律追訴權這種東西，要告就是要，不要就是沒有。拜託不要再法盲了」、「科普一下；追訴權是由檢察官行使，且只有在刑事案件中才會產生。許多人常常脫口而出的『法律追訴權』，實際上在法律中並不存在此種權利」。

新的聲明上架後，網友仍不領情，湧入砲轟「又一次完美演繹公關災難」、「都說無菜單了還改善菜單」、「看來發現保留法律追訴權這個笑話了」、「請問用餐冷氣吹一小時怎麼算」、「還以為被砍留言，原來是直接刪文+拿掉右下角的法律追訴權重PO一篇，不吉了？」

牛五蔵老闆劉柏翰今天接受媒體電話採訪表示，對於網友批評指教都接受，不再針對此事回應，以最終聲明稿版本為主，虛心接受大家寶貴意見與建議，確保資訊與溝通更加清晰明確，並加強內部人員訓練，提升團隊服務品質，持續提供更好的餐飲體驗。

牛五蔵今天在臉書推出最新活動，星期二、星期三、星期四連續三天都有優惠， 主打要讓讓消費者「涮到爽、喝到開心、還有滿額優惠直接送」；不過網友不領情，持續湧入留言「有週五櫛瓜日、週六山藥日、週日木炭日嗎」、「我可以自己帶備長炭嗎？不是外食應該可以吧」。

本次事件的消費者是3月29日在threads發表勸世文指出，3月28日至牛五蔵吃燒烤慶生，「燒烤沒有菜單，於是line請老闆準備五個女生的份量，那因為火鍋吃了蠻多次的，都還算是在正常價格範圍內便沒有多問。」

結果結帳時，該網友表示「我們全體傻眼，就不提肉有多乾柴了，僅討論價格合理性：圖中是8片山藥880元，14片櫛瓜880元，肉兩盤分別5500元和4600元。」最後總價為15440元，文中也表示「然後連炭火都要收錢？史上第一次遇到！」