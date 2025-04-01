淡水古蹟博物館4月3日起寵物全年入館 還有寵物浴衣可以穿

新北市淡水古蹟博物館今年春節首次開放寵物入館，回響熱烈，館方決定從4月3日起，不分平、假日全年開放寵物入館，同時加碼推出「寵物浴衣」體驗活動。淡古館長蔡美治說，寵物入館日從每月兩日擴大為天天開放，原則上寵物不落地，室內不進入，飼主可使用背袋、背巾或推車，在古蹟的戶外空間參觀。

淡水古蹟博物館擴大寵物友善政策，4月3日起起全年開放寵物入館；另外，淡水街長多田榮吉故居的熱門活動「浴衣體驗」，配合政策新增寵物浴衣服務，4月30日前浴衣體驗全面特價100元（成人原價300元，兒童及寵物200元，55歲以上150元），不限時間、不限地點，一整天拍到飽。詳細活動內容請上淡古官方網站（www.tshs.ntpc.gov.tw）查詢。

除擴大寵物友善政策外，淡水紅毛城文化商品店「多功能碗」半價優惠中，這款與法務部矯正署台北監獄合作開發的聯名碗，適合小型寵物使用，而積木共和國將於4月4日兒童節當日下午3時至4時舉辦「身聲劇場－無所不擊」互動表演，推薦全家大小一起前來同歡。

淡水古蹟博物館清明節四天連假，每日開放參觀時間為上午9時30分至傍晚6時，門票1張80元，可參觀淡水紅毛城、前清淡水關稅務司官邸（小白宮）及滬尾礮台，新北市民、65歲以上及未滿12歲國民、55歲以上原住民族國民、各級學校在校生等身份則享免票優惠。