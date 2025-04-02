還在用現金繳管理費？智慧社區管理APP支援線上繳管理費，方便快速又安全！

每個月都會收到各式繳費帳單，繳費是現代人生活的一大麻煩。 圖／Shutterstock 提供

數位時代來臨，非現金支付成主流，但有不少社區仍在用現金繳交管理費，日前有年輕的住戶在社群中發文，表示自家社區因長輩人數眾多，大多數人都習慣用現金繳交管理費，但是讓管理員接觸現金，其實也有隱形風險，網友希望能建議管委會改採線上繳費方式，又不知道該如何和長輩溝通，因此向廣大網民求救！

現金繳管理費不僅麻煩，也有隱藏風險。 圖／聯合報系資料庫、網路截圖

有網友發文指出，目前居住在老社區，因為之前聽說其他社區有管理員收了管理費後，發生一些不好的事，由於社區戶數眾多，管理費收一收，也是一筆可觀的數目，因此想建議長輩改用其他非現金管道來繳管理費，希望能尋求容易上手的社區管理APP系統。

現今許多社區都導入科技APP平台，減少人力成本，廣受社區主委推薦的「中保好生活」APP，介面清楚、操作簡單，不只可讓住戶輕鬆繳管理費，免去現金繳交衍生出來的風險，還能藉由數位系統讓管理費帳目一目了然，幫助主委作帳、查帳、追帳都更加省時省力。同時，「中保好生活」官網提供操作方式教學步驟，住戶只要一步步跟著做，就能輕鬆上手！

「中保好生活」APP，介面清楚、操作簡單，讓住戶繳管理費更輕鬆方便。 圖／中保科技 提供

「中保好生活」APP除了一般的「郵件領取」、「社區公告」等功能，還能包辦線上繳管理費、信用卡費、水費、ETag、停車費等，讓住戶一站式搞定所有生活繳費，讓住戶免去奔波辛勞，手機操作就能立即完成繳費。

「中保好生活」APP推出以來，透過創新物業管理結合生活服務，貼心為住戶解決生活上的痛點，從科技物聯網到智慧社區一條龍平台，十分貼近現代人的需求，也成為許多社區管理智慧升級的最佳利器。

「中保好生活」是由中保科技集團與旗下史詩科技協力開發，透過智慧科技的輔助，將社區所有繁雜的物業大小事全部雲端化管理，不僅節省物業人員管理心力，服務也更有效率。「中保好生活」並以成為全台最大生活服務管理平台為目標，推出至今受到廣大好評。

圖／中保科技 提供

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