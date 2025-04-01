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婦兒盟籲成立兒童家庭部 改善「4不1沒有」問題

中央社／ 台北1日電

兒童節將至，婦兒盟今天表示，台灣的實況卻是「4不1沒有」，即活不下去、笑不出來、教不出來、生不出來、沒有未來，主張成立兒童家庭部統合政策、資源與責任。

全國婦兒團體聯盟召開記者會指出，從2013年內政部兒童局撤除以來，兒童政策散落在教育、社福、衛生、內政、法務、勞動等10多個部會，台灣兒童是「沒有未來」的，日本則於2023年成立兒童家庭廳。婦兒盟呼籲儘速成立兒童家庭部，整合資源、統一窗口，讓兒童政策不再碎裂。

「4不」問題部分，首先是「活不下去」，婦兒盟召集人解慧珍指出，台灣2020年5歲以下死亡率千分之4.3，2022年上升至千分之5。這2個年度，新加坡、日本、韓國、澳洲的每1000名5歲以下死亡率都低於4人，2022年日本約千分之2.5、韓國約千分之3。

根據衛福部國健署發布2022、2023年「6歲以下兒童死亡原因回溯分析結果報告」發現，「高度可預防性」案件占35%。另外，政府補助人工生殖下，高齡生產者比例攀升，也讓早產與低體重新生兒增加；青少年自殺也在增加。婦兒盟認為，綜上實況，制度卻未能回應。

其次是「笑不出來」，為人母有限公司創辦人陳渝淇說，當父母無法陪伴，孩子笑不出來。根據勞動部2020年統計，申請育嬰留職停薪者每個子女平均僅7.7個月，顯示台灣的育兒環境是讓家庭獨自承擔一切。反觀國際勞工組織研究顯示，每投入1美元於縮小兒童照顧政策落差，可帶來3.76美元回報。

再者是「教不出來」，社團法人中華兒童暨家庭守護者協會執行長周明湧說，教師面對教學、霸凌與危機事件處處掣肘，無法教、管，而家庭背負教養責任，卻沒有足夠的親職教育與托育支援，未把支持父母教養視為國家責任，因為家庭教育預算每年3億元，不到教育部年度總預算3000多億元的千分之1。

最後是「生不出來」，解慧珍說，台灣已連續5年生育新生兒人數少於死亡人數，處在「生不如死」狀況，2024年龍年的生育人口13萬4856人，較2023年兔年的13萬5571人下降715人，甚至不如2022年虎年的13萬8986人，龍年效應首次失靈，已是國安重大危機 。

對應「4不」處境，婦兒盟主張，擴大兒少死亡與自殺回溯分析至18歲，建立跨部會責任鏈，從制度面預防悲劇發生；建立社區育兒協力網，讓所有家庭都能取得親職教育、情緒支持與喘息服務；推動友善育兒職場政策，保障孩子被陪伴權利、提升女性就業與家庭韌性。

死亡率 育兒

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