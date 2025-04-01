聽障夫妻不孕8年 醫人工授孕讓他們連獲2子

台中市一對聽障夫妻不孕8年，求助茂盛醫院副院長陳忠義後，陳忠義為他們規畫生育計畫，建議採用單顆胚胎植入，並以該院「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」為他們在兩年多期間陸續生下健康的姊弟，且兩次療程皆獲得政府試管補助，得以減輕生育負擔。

這對夫妻上午受邀回醫院參加寶寶慶生會，對於醫護團隊在他們就醫時，耐心的和他們比手劃腳、耐心筆談，幫助他們圓夢，夫妻倆特別表達感謝，表示未來一定會用心教養兒女。醫護也把家中適用的嬰兒用品、玩具都轉送給他，祝福他們育兒成功。

醫院說，這對夫妻原本選擇先看婦產科，以服用排卵藥的方式調整月經周期，曾嘗試3次人工受精都失敗，還有1次流產，兩年間感到無比失落與難過。後來因婦產科醫師認為，沒有排卵與月經不規則是不孕主因，建議他們尋求不孕科醫師的協助，於是才轉而向陳忠義求診，那時妻子已36歲。

當時政府開辦試管補助方案，他們申請之後立即展開療程，2021年底取到8顆卵子，並培育3顆胚胎，陳忠義以「第4代AI人工智慧試管嬰兒技術」挑出胚胎植入，順利著床，平安生下女兒。

半年後媽媽回院再接再厲，於去年5月再植入另顆胚胎，今年1月再順利生下弟弟。這名媽媽說，雖然過程中非常辛苦，壓力很大，對打針吃藥也很抗拒，但一路走過來，現在看到兩個孩子，心裡非常滿足。

陳忠義說，大齡婦女要生雙胞胎風險較高，加上女方有甲狀腺亢進，所以建議單顆胚胎植入，這樣能降低孕期產生併發症及胎兒早產等風險，對母嬰健康都好，而且還能領到試管補助，是最佳的選擇。

院長李茂盛說，根據最新的2022年人工生殖報告，接受不孕症手術的婦女年齡逐漸增高，目前已接近38歲高齡。台灣已連續5年「生不如死」，少子化現象非常嚴峻，在兒童節前夕更覺要積極搶救台灣之子，很榮幸能協助聽障夫妻圓夢，因為一個都不能少。