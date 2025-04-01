每千名兒童7至10人罹心臟病 兒科醫：別忽視四大警訊

台灣面對少子化浪潮，兒童健康備受關注，其中又以心臟最為重要。振興醫院兒童醫學部主任張嘉侃表示，孩童時期應特別注意有無先天性心臟病，據統計，約每一千位出生嬰兒中，就有七至十個患有先天性心臟病，提醒家長當孩童出現呼吸急促、呼吸困難，或嘴唇、指甲、皮膚的顏色呈現灰藍色，甚至胸痛、胸悶、心悸等，應速就醫。

很多父母都會問，為何他們的小朋友會發生先天性心臟病？張嘉侃說，目前在醫學上還無法完全確切地了解其病因，只知道可能是綜合環境和遺傳的因素所造成的。孩子長大後，要小心留意有沒有心臟雜音及心律不整的問題。

張嘉侃指出，其實心臟雜音並非就是先天性心臟病，不需要因此限制孩子運動，因為若是功能性的心雜音是孩子成長的一個現象而已，不影響孩子的運動。孩子進入國小、國中後，需注意有沒有潛在性、威脅性的心律不整，因為平常可能看起來正常，但是發作時心臟亂跳，恐威脅生命，須盡早篩檢，才能注意這類孩子的運動量及運動的項目，進而必須有所限制，避免發生意外。

至於，在孩子成長過程中，該如何注意是否有心雜音和心律不整問題呢？張嘉侃提供四個觀察的狀況，首先，應觀察兒童有無呼吸急促、呼吸困難；其次，嘴唇、指甲、皮膚的顏色有無呈現灰藍色的發紺症狀；第三、有無胸痛、胸悶、心悸等；最後是有無暈眩，嚴重甚至暈厥。一旦出現上述症狀，應立刻就醫檢查。

另大部份兒童的胸痛是與成長有著關連性的，就是所謂的成長痛，藉著檢查、聽診，多數都可以鑑別診斷出來。胸痛檢查除了心電圖以外，還有胸部X光檢查，這兩項檢查可以確認有無心臟相關的疾病。

一般來說，大部份的孩子是因為胸部發育、肋膜神經的發育等因素所造成胸痛，不過也不能完全排除心臟疾病的可能性，一切還是要交由專業的醫師診治判斷。

張嘉侃提醒，並非所有的先天性心臟病童都會在出生或年幼時就經診斷發現，有些是在孩子上小學後，因體能遠不如其他孩子時才被重視，甚至也曾發生孩子在運動中突然猝死的不幸事件。

為了避免憾事並及早發現診斷出先天性心臟疾病，請父母持續關心孩子的心臟問題，特別是心臟雜音、心律不整，甚至胸痛，若發生上述症狀，務必要到醫院就醫檢查，千萬不可輕忽，以免憾事發生。