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兒童3C成癮手機滑不停 增睡眠障礙風險、干擾生長激素

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
兒童3C成癮手機滑不停，易增加睡眠障礙風險。本報資料照片
兒童3C成癮手機滑不停，易增加睡眠障礙風險。本報資料照片

手機已經成為生活不可少的一部分，但是過度依賴，除了傷眼、傷頸椎，更傷大腦。董氏基金會呼籲，家長應注意孩子使用手機的時間，尤其是小小年紀就開始使用手機，會出現焦慮不安、恐慌等手機成癮的症狀，包括該睡覺的時間仍頻繁使用手機，干擾生長激素分泌。

據2024年8月發表於期刊「青少年」（Adolescents）中的研究指出，夜間使用手機不僅剝奪了孩子的睡眠時間，也對他們的心理健康產生負面影響，特別是曾遭受網路霸凌的孩子。南澳大學研究中心針對5萬3734名7至19歲的學生為對象，了解他們「應該在睡覺的時間」使用手機的習慣。

研究顯示，約34%的小學生及超過60%的青少年，在晚上該睡覺的時間仍沉迷於手機；夜間使用手機的頻率和每晚睡眠少於8小時的情況，在青春期早期達到尖峰，且年輕女孩更為明顯。以國高中女生的作息為例，每天7點多起床準備上課，放學回家後休息加讀書，若要睡滿8個小時，應10點睡覺，但許多孩子過12點還未就寢，根本睡不飽。

研究也發現，遭受網路霸凌的參與者，近75%承認整晚都會查看手機，滑手機快變成一種強迫症，就連睡覺也手機不離身。而未遭受網路霸凌的參與者，只有不到一半表示晚上有使用手機，就是想滑一下看看朋友圈的訊息。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，使用手機透過社群互動、紀錄生活已經是常態，年輕人更是喜愛在社群媒體表達意見、與人互動。她指出，當看到有些回應和想像的不同時，自然會擔心、想回覆，許多時間幾乎都陷在手機裡，讓大腦難關機，所以容易干擾睡眠。

葉雅馨建議，可透過三點幫助孩子建立健康的手機使用習慣：

1.使用共識：說明使用時間限制以及不睡覺玩手機的缺點，朋友一起線上聊天、玩遊戲，可能不好意思提早休息，打擾彼此休息時間。可教孩子練習拒絕，或告知對方要先下線。

2.給予獎勵：以孩子喜歡的事物作為獎勵，當孩子在約定的時間休息就能夠累積獎勵點數，時間拉長就會變成一種習慣。

3.從小目標開始：用手機對孩子來說可能是種紓壓，避免讓孩子產生剝奪感與抗拒感，可利用漸進式的目標設定，幫助他們克服覺得很難的心理障礙。

葉雅馨提醒，當孩子表現與過往明顯不同，經常盯著手機且出現不語、愁苦、焦躁不安、失眠、擔心手機被拿走等跡象，孩子可能正遭受網路霸凌，父母應主動給予支持協助，包含保留證據、封鎖霸凌者、尋求法律協助等，保護孩子避免遭受傷害。

3C 使用手機 睡眠時間 網路霸凌

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