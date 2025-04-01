原英商德記洋行全新開展 南市文化局力邀連假暢遊古蹟

適逢兒童連假即將來臨，台南市文化局在三大古蹟景點，推出每日限量「巷仔Niau」主題手作沙畫，此外，英商德記洋行常設展也將在4日當天全新開幕，屆時現場參與活動的小朋友即可獲得限量「巷仔Niau」小涼扇，文化局邀請親子連假來台南暢遊古蹟、體驗文化魅力。

文化局表示，每逢連假，台南各古蹟景點也是旅遊勝地，此次為讓前來造訪的小朋友能留下深刻回憶，3日至6日連假期間在赤嵌樓、安平古堡、億載金城3大古蹟景點，推出「巷仔Niau」主題手作沙畫限量發送，共有3款可愛姿態的巷仔Niau，讓親子一起完成獨一無二的作品。

此外，市定古蹟原英商德記洋行去年5月底閉館更展，同時進行古蹟內部修繕，如今常設展將重新開展，以「1865洋潮來襲—回望商貿安平的黃金年代」為主題，4日舉行開幕儀式，當天參與活動的小朋友則可獲得限量「巷仔Niau」小涼扇，讓親子帶著涼爽漫遊古蹟。