與神和書同行！金石堂落腳大甲鎮瀾宮旁 媽祖遶境前開幕

拜媽祖，別忘了逛書店。金石堂大甲店今起進行試營運，並於媽祖遶境前夕的4月3日正式開幕，地點就位在台灣媽祖信仰重鎮—大甲鎮瀾宮旁。金石堂表示，該店於農曆年節期間進行了短期特賣會，獲得鄉親的熱烈回響，決定以全新裝潢及線上線下融合的創新模式，為大甲讀者升級閱讀空間與生活體驗。

金石堂表示，選在媽祖遶境這別具意義的前夕開幕，是希望與大甲在地的信仰文化緊密結合，與當地居民共同迎接媽祖的庇佑。店內特別設置「香燈腳專區」，推薦必買零食「有顆梅隨手包系列」、紀念商品「自然力開運擲筊皂」及YouR微型積木「好神隨行系列」，陪伴信眾長途步行，也讓大家能帶走專屬祝福的文化紀念品。

延續「讀者創造美好生活」的品牌理念，金石堂大甲店打造分齡童書專區、暢銷作家、動漫人物專區及IG網紅主題推薦。並推出親子共讀、學校閱讀等文化活動，4月周末的「最強小釣手PK賽」、「晴天姊姊說故事」、「動動小手捏捏樂」皆已開放報名，想報名的家長千萬不要錯過。

金石堂表示，未來金石堂將積極拓展至大甲、清水、沙鹿等台中海線地區的學校，舉辦校園書展，為更多學子帶來豐富的閱讀資源，並進一步推動當地的閱讀風氣。