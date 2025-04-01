點名台灣卡美國豬牛進口 豬農轟：美國勿雞蛋裡挑骨頭

美國對等關稅措施將於當地時間4月2日上路，美國貿易代表署（USTR）昨釋出「2025年對外貿易障礙評估報告」，其中點名台灣對美國豬肉、美國牛肉採取多項檢疫性貿易障礙，對此表達強烈關切。養豬與肉牛業者表示，標示產地是讓消費者有知的權利是最基本，也質疑政府當初開放美牛和美豬是為了簽訂台美自由貿易協議（FTA），但如今FTA在哪裡？呼籲美國不要再雞蛋裡挑骨頭。

「2025年對外貿易障礙評估報告」報告指出，台灣要求進口美豬須落實原產地標籤，以及要求標示萊克多巴胺殘留容許量（MRL），認為此舉暗示美國豬肉產品包括含萊劑，並存在食安風險，恐影響美豬在台形象與銷售。

該報告也指出，自2003年美國出現狂牛症病例後，台灣即禁止美牛進口，雖雙方於2009年簽署協議重啟市場，允許所有供人類食用的美國牛肉及相關產品進口，但台灣仍保留多項障礙措施，美方認為我相關程序缺乏科學依據，因此要求台灣依據科學標準及國際指引，全面開放美牛及相關產品市場。

中華民國養豬協會理事長潘連周表示，台灣豬沒有用瘦肉精，而美國確有使用，台灣並沒有反對美豬進口，標示進口豬肉產地只是要維護消費大眾以及養豬團體知的權利，大家只是想知道吃進去的豬肉是從哪裡來的，美國不要再雞蛋裡挑骨頭了，我們政府也應該保護國產豬肉，不能有絲毫退讓。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，豬農當然希望標示產地，否則民眾、肉品加工業者根本不知道來源，消費者有知的權利，這也是符合台灣消費的正常邏輯。

針對美國要求台灣全面開放美牛及相關產品市場，台灣肉牛產業發展協會理事長張志名說，基於對狂牛症的疑慮，目前牛內臟仍有控管，但屠體已經都開放了，而不是說開放美牛和美豬可以簽FTA，現在美國都不承認了，開放了還有什麼意義？

張志名指出，我政府對肉牛產業相當不重視，所以肉牛產業變成了籌碼，川普政府現在很積極保護自己的產業，為何我們卻拼命把籌碼丟出去？這到底換到了什麼經濟利益？