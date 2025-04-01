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南投林業分署推穆斯林友善遊程 用餐、禮拜不煩惱

中央社／ 南投縣1日電

吸引穆斯林遊客走入大自然，南投林業分署推出穆斯林友善遊程，提供森林禮拜空間、清真標準餐點，遊程中可遠眺日月潭、人和、潭南等部落，並由解說員帶領探索森林生態。

農業部林業及自然保育署南投分署今天發布新聞稿表示，攜手南投縣原住民濁水布農林業暨勞動合作社，於南投縣信義鄉人倫林道正式推出「穆斯林友善遊程」，結合布農族文化、森林生態導覽，提供穆斯林旅客兼具宗教友善與自然探索的沉浸式文化旅遊體驗。

南投林業分署表示，遊程亮點包含當地解說員帶領，分享布農族傳統生活方式與自然共生智慧，及在廣闊林道提供適合穆斯林旅客的晌禮禮拜空間，讓遊客在寧靜環境進行宗教儀式，還有在森林食堂享用布農族風味餐，全程使用清真標準食材、器具及烹調方式。

南投分署表示，目前穆斯林友善設施多集中城市及近郊，使穆斯林遊客因宗教儀式與飲食需求受限，而無法安心深入台灣各地體驗自然景觀，此遊程不僅提供國際穆斯林旅客多元深度生態體驗，也結合布農族文化與生態保育，推廣原住民文化、促進地方觀光。

南投分署表示，透過旅程，旅客能深入了解台灣自然之美與在地文化，體驗獨特「森林心靈之旅」，歡迎對深度生態旅遊與穆斯林友善行程及有興趣旅客報名，4月起接受預約，6人成團，可從水里火車站或日月潭飯店預約出發，洽詢049-2742808遊程服務組。

南投縣 穆斯林

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