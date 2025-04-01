清明連假返鄉潮 國5車流4月3日最大量！預估逾7萬輛次

清明連假4天，宜蘭縣政府交通處預估國5最大車流量4月3日，南北車流合計7萬1068輛次，北返最大車流4月5日。縣府鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，國道客運車票打6折，10小時內轉乘在地市區客運享優惠；縣府還有「幸福巴士」免費轉乘，遊客可以購買「宜蘭好行超值3日券」299元吃到飽，很划算。

縣交通處與警察局今天在縣務會議說明清明節連假的交通疏運狀況，預計4月3日南下車流4萬2134輛次，北上2萬8934輛次，南北車流合計7萬1068輛次，之後國5每天南北總車流量，4日4日6萬9127輛次，4月5日6萬6728輛次，4月6日5萬5431輛次；蘇花改最大車流量4月3日，南下1萬6862輛次、北上5833輛次，合計2萬2695輛次。不論國5或蘇花改的北上車流量，最多都出現在4月5日這一天。

國5每天零時至5時全線雙向暫停收費，４月４日至６日下午13時至18時頭城、宜蘭、羅東、蘇澳北上入口實施高乘載管制；４月３日零時至12時與４月４日5時至12時，石碇坪林南向入口匝道封閉。

國5開放大客車行駛路肩，蘇花改開放大客車走路肩時段4月3日5時至17時、4日7時至11時、5日14時至18時、6日12時至20時，同步實施蘇花路廊管制21噸以上大貨車行駛。

鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，搭乘國道客運可享平日優惠價或原票價6折優惠，使用電子票證、行動支付或紙票搭乘所有國道客運路線、台鐵、高鐵，10小時內轉乘在地市區客運或公路客運路線，再享一段票或基本里程免費優惠。

搭乘國道客運：宜蘭地區「幸福巴士」免費轉乘優惠，包括國光客運1795B（羅東-寒溪），還有皇冠大車隊黃1（宜蘭轉運站-大礁溪橋）。

縣府開放中華國中、力行國小、竹林國小、南安國中、蘇澳國小、員山國小、憲明國小共298 個停車位免費停車，並鼓勵民眾購買「宜蘭好行超值3日券」，每張票券售價299元使用72小時，可持未綁定任何TPASS方案的電子票證至國道客運售票處，搭乘範圍包含北宜通勤國道客運、台鐵（鳳鳴臨時站至和平）及宜蘭縣市區公車。

東部加碼優惠（優惠二擇一）包括「在地有腳租賃優惠」搭乘東部國道客運享有租賃汽機車優惠或持租賃汽機車憑證享回程車票優惠；「4人同行1人免費」購買東部台灣好行超值套票或當地合法旅宿業住宿，享東部國道客運來回票4人同行1人免費（往返車票均優惠）及憑票證回程票價再折抵200元。

台鐵公司為疏運旅客需要全台加開班次，其中行經宜蘭地區包含彰化-花蓮新自強列車EMU3000共10班（停宜蘭與羅東站）；湖口-臺北-臺東區間快車 EMU900共8班（停礁溪，宜蘭，羅東）。