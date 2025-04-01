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癌末父病危…家屬堅持「不能死」 醫聽理由錯愕：誠實到我語塞

聯合新聞網／ 綜合報導
醫院病床示意圖。圖／Ingimage
醫院病床示意圖。圖／Ingimage

醫護人員在醫院第一線看盡人生百態，有時會碰上令人五味雜陳的瞬間。胸腔外科醫師李佳穎日前在臉書分享一段親身經歷，一位癌末長者病情惡化、神智不清，已靠大量嗎啡維持止痛，但在醫師好言向家屬說明病情難以挽回時，對方卻脫口一句：「他還沒領年金」，讓李佳穎當場震驚到語塞。

李佳穎指出，該名病患罹患末期癌症腫瘤已擴散至腦部與骨骼，全身極度疼痛，只能依賴嗎啡緩解症狀，也早已無法清醒溝通。某次加護病房會客時，他依照職責，向家屬坦誠病況已無回天之力，建議他們考慮讓病人安寧走完最後一程。

沒想到家屬聽完後卻堅定地說：「醫師，他不能死」。李佳穎本以為對方是出自不捨與牽掛，沒想到下一句話卻是：「因為他還沒有領到年金」。突如其來的理由，讓李佳穎錯愕到直接脫口而出「林X勒…」。

李佳穎也在貼文中無奈寫道：「一定是小時候教育太成功，才能養出這麼孝順又誠實的家屬，能這麼誠實不掩飾，讓我一時也回不出話來」。

貼文曝光後，網友也紛紛感嘆，「之前忘記在哪裡看到，家屬請醫生讓患者插管，死活都要撐到7月1日之後，因為退休俸一個月7.8萬，一次是撥款半年」、「曾經聽過有家屬因為想領老爸爸的退休俸，一直讓老爸爸插管痛苦的活著，金錢的力量真的會讓人變成魔鬼」、「子女還有賺錢能力，為何要肖想長輩的錢，人生悲歌」、「所以年金都是騙領不到的這一代繳四十年，然後要死了、領不到，結果讓沒什麼繳的家屬領，不讓他好死」。

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