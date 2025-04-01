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環境部綠領人才首開班 16分鐘報名額滿

中央社／ 台北1日電

環境部今天開放第1班「環境部淨零綠領人才培育課程」上網報名，名額40人在16分鐘就額滿，其中多數為上班族。環境部表示，今年底前至少會開設共60個班期，可提供逾2400名機會。

環境部國家環境研究院結合全國28所大專院校，以公私協力方式推出價格平易近人的「環境部淨零綠領人才培育課程」，費用為每人新台幣1萬2000元，由各開辦學校收取。

其中30歲以下大專院校在學生（不含在職專班生）與低收入戶者且首次測驗就及格者，學生可獲得半額學費優惠，低收入戶則是全額學費優惠。

環境部說明，第1班為期48小時的課程，將於4月26日由國立台灣師範大學開設，報名該班的學員中大部分是上班族，學生僅占不到3成。

環境部提到，雖然今天已經報名額滿，不過結盟的28所大專院校也將陸續開班，5月時開班數量就會大幅增加。

環境部表示，培育課程今年會舉辦2次測驗，第1次測驗訂於8月下旬舉行，因此有意報名者，只要在暑假期間報名完成，仍有充裕時間上過課程後參加測驗；今年第2次測驗則是訂於11月下旬舉行。明年起，每年會舉辦3次測驗，每年培育至少3500名綠領人才。

淨零 環境部

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