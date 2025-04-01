影／鍋貼藏嚼過的口香糖…店家辯稱是肉 八方雲集總部強硬聲明：終止加盟

知名連鎖鍋貼店八方雲集位在桃園市平鎮的加盟店，被消費者在網路平台指豬肉鍋貼裡面明明有殘留的口香糖，店家卻說是「煮熟的豬肉」、雞肉，消息傳開後，不少留言指這家店過去的一些食安和服務問題，業者今天貼出公休，說明要員工訓練、清潔，總公司強硬發布終止加盟合約。

連鎖店總部上午以書面回應媒體，強調「經查該加盟門市違反現場操作規定，將依合約辦法閉店稽查，未符合標準前，不得營業...」，不過稍後再聲明，提出更強的處置，強調「該門市加盟主嚴重影響消費者權益及合約規範，將即刻終止加盟關係，以維護消費者安全無虞的餐飲環境，並且總公司已積極與消費者保持聯繫，妥善處理後續服務事宜」。

桃園市政府衛生局指出，消費者在網路社群媒體發文，購買鍋貼食用時發現餐盒內有殘留口香糖，衛生局雖然尚未接獲民眾陳情，但會派員至現場查核製程環境衛生，有不符合食品良好衛生規範準則規定項目，要求業者限期改善，未改善將依食安法第44條規定裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。衛生局提醒，製備食材環境與作業人員管理應符合規定，落實自主管理，維護消費者用餐安全。

消費者葉先生指出，昨天到這家店買了15顆鍋貼外帶，吃到剩3顆，翻開鍋貼下面直接看到咬過的口香糖「快吐了，超扯、超扯」，回去跟店家反映，「員工還一直跟我嚕說是煮熟的豬肉」、「直接黑名單」。