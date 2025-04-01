多縣市親子館社工遭「變職稱減薪」 工會憂惡例損害社工專業

社工日前夕，社工勞權問題連環爆。台北市社工職業工會控訴，全台多縣市社工助理遇欠薪，高雄市社工人員職業工會則收到多起陳情，許多縣市親子館未遵守規定，將先前聘用社工人員改稱專案人員，且未依社工薪資給薪，每人薪資落差達數千元，擔心開了惡例，未來各社福領域恐有「變職稱減薪資」情況發生。

各縣市設置親子館，提供托育服務、親職教養課程及孩子遊玩場所等功能。高雄市社會工作人員職業工會秘書長郭志南說，最早依規定必須聘用社工人員，後續因政府推出社工人員薪資新制，社工與教保員薪資差距擴大，各縣市改變社工人員職稱規避提升薪資，衛福部則放寬規定，自去年開始，親子館聘用員工均稱專案人員，且有獨立於社工的敘薪制度。

郭志南表示，衛福部原定有「落日條款」，2023年以前任職於親子館社工，可保留社工人員職稱，並適用薪資新制，以去年社工薪資3萬4916元來說，社工人員與專案人員薪資差距，每月可達3至5千元。不過，許多縣市均發生親子館僅聘用一名社工，其餘均改稱專案人員，彰化縣更是全縣轄內親子館均採此模式，無視落日條款，影響社工權益。

「在彰化縣之前，去年新竹市也爆出類似問題，不同縣市都出現變更職稱情況，可見中央管制未落實。」郭志南表示，社工並不是希望增加薪水，僅是卑微要求獲得應給薪資，且「改職稱省薪水」，已破壞社工助人專業價值與地位，若此惡例延續，工會擔心未來各領域均會出現變相減薪情況，呼籲衛福部正視問題，部長、次長應了解縣市執行情況。確保社工獲得應有待遇。

另，目前社工薪資制度中有「晉階制度」，社工每年只要通過考核，可獲1千元加給，共分7階，可連續加薪7年。不過，郭志南表示，有社工陸續反應，拿不到晉階加薪，甚至有機構預告，若未來社工薪資比政府委託方案的補助費用高，將會停止加薪。

台北市社工職業工會副理事長沈曜逸表示，社工晉階只分7階，有些單位直接向社工表示，加薪7年以後就不再加薪，形成薪資天花板，年資愈高的社工，薪資應該愈高，現行薪資限制，形同要社工「做七年就離開」，資深社工愈來愈少，經驗無法傳承，恐影響服務品質。