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高鐵清明疏運逾70萬人次 部分列車擴大為8節自由座車廂

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高鐵清明疏運今正式展開，總計7天疏運全面加開201班次列、提供1291班次列車旅運服務，截至今上午8時止，已有70萬1000人次完成訂票。聯合報系資料照
高鐵清明疏運今正式展開，總計7天疏運全面加開201班次列、提供1291班次列車旅運服務，截至今上午8時止，已有70萬1000人次完成訂票。聯合報系資料照

高鐵清明疏運今正式展開，總計7天疏運全面加開201班次列、提供1291班次列車旅運服務，截至今上午8時止，已有70萬1000人次完成訂票。高鐵表示，34組列車將全面投入輸運，並擴大台中以北區間自由座運能，部分列車擴大為8節自由座車廂，另也與台鐵、國道客運啟動「運具聯防」。

清明節為國人慎終追遠的重要傳統節日，高鐵預估疏運期間將湧現70.1萬人次，配合連假疏運，高鐵34組列車將全數投入疏運，以最大運能疏運，並針對旅運需求較高時段，擴大台中以北區間的自由座運能。

4月2日周三15至20時、4月3日周四7至9時，南下每小時整點25分均有一班列車自南港站前往台中站；4月6日周日收假日自12至21時，北上每小時整點04分均有一班列車自台中站前往南港站。

高鐵表示，上述車次均特別配置8節自由座車廂，包含1車到3車、8車到12車，且停靠沿途各站，加強服務自由座旅客。

疏運期間預期尖峰時段將有大量旅客同時搭車，高鐵提醒，對號座的旅客搭車前，預先透過「T-EX行動購票」App或全國超過一萬家合作便利商店提早完成取票以確保行程順暢。

預計搭乘自由座的旅客，建議前往車站前，先透過高鐵企業網站及「T-EX行動購票」App查詢「車站人潮資訊」燈號，掌握人潮狀況以避免久候；高鐵將即時、持續依照各站人潮狀況更新燈號，以便旅客避開尖峰時段。

高鐵呼籲醒攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，提早到站並搭乘電梯；乘車時，旅客的大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，更勿以行李或物品占用座位；隨身及小型行李請放置於座位上方行李架。高鐵示意圖。聯合報系資料照
高鐵呼籲醒攜帶大件行李、年長者、行動不便、孕婦及推嬰兒車的旅客，提早到站並搭乘電梯；乘車時，旅客的大型行李應放置行李區，避免妨礙車門及旅客動線，更勿以行李或物品占用座位；隨身及小型行李請放置於座位上方行李架。高鐵示意圖。聯合報系資料照

清明節 自由座 連假 高鐵

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