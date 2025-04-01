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無薪假微增34人 製造業整體下修10人

中央社／ 台北1日電

勞動部今天發布最新減班休息（無薪假）統計，總實施人數1989人、較上期微增34人。製造業本期整體下修10人，其中有金屬製品業者減少實施約90人，也有民生工業業者增加70多人

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計123家，實施人數1989人，相較於3月17日公布實施家數計109家，實施人數1955人，本次家數增加14家，人數增加34人。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉告訴中央社記者，本期製造業家數雖增加5家，但人數減10人，其他增加較多的，則是批發及零售業增加5家、人數增22人。

王金蓉指出，製造業中金屬機電工業就減少90人，其中有一家金屬製品業者因訂單回穩減少90多人；不過在民生工業中有一家業者增加70多人，主因是原物料供應問題，因此實施2個月減班休息，該業者在民國111年也曾實施過。

王金蓉提到，近期就整體數據來看，減班休息情況算是持平；不過若從去年下半年實施人數約4000、5000人，到今年初約2000人左右，觀察減班休息趨勢是有下降；現在製造業占多數，但也都是個別事業單位的問題，並沒有發現產業結構上的狀況，勞動部會持續觀察。

主管 勞動部 多人

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