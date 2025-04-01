史努比、奧拉夫、查理・布朗誰是冠軍？《花生》漫畫十大人氣角色大公開

《花生》漫畫經典角色你最愛誰？

說到經典漫畫，《花生》（《Peanuts》）絕對是全球漫畫迷心中的不敗神作！由查爾斯・舒茲（Charles Schulz）創作的《花生》漫畫橫跨半個多世紀，主角們鮮明可愛的形象、幽默的對話與深刻的人生哲理，至今仍讓無數讀者又哭又笑。

除了史努比（Snoopy）最具代表性、愛做白日夢的酷狗狗，你知道在網路上還有哪些擁有超高人氣的《花生》漫畫角色嗎？《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，盤點《花生》漫畫十大最受歡迎的角色，從充滿領袖魅力又倒楣不斷的查理・布朗（Charlie Brown），到總是毒舌卻又有點可愛的露西（Lucy），每個角色都有他們獨特的魅力和故事。準備好了嗎？讓我們一起進入這個充滿童趣的小宇宙吧！

No.10 派伯敏特・佩蒂 Peppermint Patty

翻攝FB／Snoopy

派伯敏特・佩蒂（Peppermint Patty）是《花生》漫畫中最有個性的小女孩之一，標誌性的短髮、臉頰雀斑、綠色襯衫和短褲、涼鞋，搭配陽光笑容、毫不拘束的性格深受粉絲喜愛。運動神經超群的她，不僅擅長打棒球，網球、划艇、游泳、橄欖球、花式溜冰等運動也成績斐然，不過與學業成績優異的死黨瑪西（Marcie）相反，不只對學業一竅不通，還經常在課堂上打瞌睡，因此常遭到老師的責罵。

派伯敏特・佩蒂平時個性大喇喇，但私底下也有心思細膩的一面，例如樂意照顧他人，對同級生查理・布朗頗有好感，喜歡暱稱對方「查克」。她也對史努比的運動能力非常折服，不過卻誤會史努比是一個人，稱史努比是查理・布朗的大鼻子好友。曾有網友在PTT上透露，第一位叫派伯敏特・佩蒂「長官（Sir）」的並非是瑪西，而是同個夏令營的Sophie，「一開始Peppermint Patty很受不了這個稱謂，所以總會在Marcie叫她Sir之後說：『不要再叫我長官了！（Stop calling me Sir!）」。

No.9 莎莉・布朗 Sally Brown

翻攝FB／Snoopy

莎莉・布朗（Sally Brown）是主角查理・布朗（Charlie Brown）的妹妹，留著一頭金黃色捲髮、身著圓點洋裝，個性天真可愛、多愁善感，富有創造力與善良的心，經常用獨特的視角解讀世界。雖然有時候會以自我為中心，對世界充滿好奇心，凡事想求一個答案，彷彿在她的腦袋裡充滿十萬個為什麼，不過面對自己無法回答的問題時，就會用新的概念表示「誰在乎」。

值得一提的是，莎莉・布朗曾經暗戀奈勒斯（Linus），卻被不看好的哥哥查理・布朗阻止。台灣作者貝絲琪也曾分享，「相異於查理布朗躊躇不前、絞盡腦汁想吸引注意，女孩們的直球不啻是孩提時期最簡單純粹的表達方式。除了直率佩蒂對查理布朗的頻頻邀約，不按牌理出牌的莎莉布朗對迷人的奈勒斯總是大膽示愛，露西對鋼琴手謝勒德更是絲毫不顧他的漠視，執著地死纏爛打表達愛意，甚至連滿身灰塵污泥的乒乓都獲得女孩主動示好」，對電影《史努比》中女孩們自在表達喜歡的勇氣讚許。

No.8 貝兒 Belle

翻攝Fandom

你知道史努比其實有8個兄弟姐妹嗎？貝兒（Belle）就是史努比的妹妹，除了有著與史努比相似的外貌，頭頂上的蝴蝶結、長長的睫毛也是認出貝兒的方式之一！貝兒居住在美國密蘇里州堪薩斯城一帶，優雅又帶點神秘感的她，在年輕時期就是一位受歡迎的美女狗狗，目前育有一隻身材高挑的兒子，但史努比身為舅舅卻沒有與外甥有良好互動，原因是史努比認為對方長得像頑皮豹。由於貝兒很少出現在《花生》漫畫中，還會被觀眾誤以為是史努比的女朋友呢！

貝兒的時尚造型總是能吸引觀眾目光，加上經常出現在《花生》漫畫周邊商品，反而讓大眾對她印象深刻，像是7-11今年推出史努比75週年絨毛布偶萬用提袋，就有不少網友在Dcard論壇售出貝兒款絨毛布偶萬用提袋，可愛的造型也在網路上引發不小關注。

No.7 露西・潘貝魯特 Lucy van Pelt

翻攝FB／Snoopy

露西・潘貝魯特（Lucy van Pelt）是《花生》漫畫中最直率、最強勢的角色之一！露西身為奈勒斯和小雷的姊姊，卻只獨愛小雷，個性活潑的她還擁有強烈的支配慾，不僅處事大驚小怪、喜歡抱怨，參加大驚小怪比賽獲得冠軍，還經常欺負查理・布朗等朋友；由於露西非常喜歡擁有音樂天賦的謝勒德（Schroeder），在對方面前反而能展現出自己溫柔體貼的一面，甚至有時會躺在對方鋼琴上想要調情，最後碰的一鼻子灰。

露西也是查理・布朗棒球隊的外野手，在防守漏接時總是會想到各種理由為自己辯解，但是她非常擅長打高爾夫球，曾經和查理・布朗過關斬將打進決賽，沒想到在最後一刻懷疑自己的意圖選擇棄賽，讓身旁的查理・布朗錯愕萬分。此外，露西也經營「5分錢心理諮詢攤位」，顧名思義診療費為每次5分錢，通常只會對客人潑冷水，鮮明個性也讓粉絲留下深刻印象。

No.6 安迪 Andy

翻攝Threads／@schulzmuseum

史努比的兄弟絕對不能不提到「安迪（Andy）」！安迪是一隻外表毛茸茸又蓬鬆的小獵犬，取名則來自於查爾斯・舒茲飼養的剛毛獵狐梗犬名字。相較於史努比的個性機靈，安迪溫和卻有點遲鈍迷糊，平時與奧拉夫（Olaf）住在同一間農場裡，雖然兩人常常一起行動，不過因為安迪方向感不太好，導致容易迷路，在《花生》漫畫中登場次數不多，但呆萌特質反而讓許多觀眾覺得他很可愛。

查爾斯・舒茲博物館暨研究中心也曾在官方Threads上提到，史努比的哥哥安迪是在1994年2月15日於《花生》漫畫中首次亮相，安迪的冒險精神帶領他展開世界各地的冒險，不過他的導航技巧往往讓安迪和奧拉夫迷路，最後只好折返回史努比的狗屋。蓬鬆造型的安迪也讓許多網友非常喜歡，直呼「兄弟姊妹中最漂亮的」。

No.5 奈勒斯・潘貝魯特 Linus van Pelt

翻攝FB／Snoopy

奈勒斯・潘貝魯特（Linus van Pelt）是露西的弟弟，因為通曉《聖經》故事，在《花生》漫畫中也是最富哲理的角色之一。奈勒絲喜歡吸吮姆指、拖著藍色毛毯四處走動，隨著《花生》漫畫流行，也讓安全毯（Security Blanket）一詞被廣泛使用。儘管奈勒斯很常受到姊姊露西欺負，但天性善良的他，不僅對查理・布朗忠心耿耿，還會以哥哥的身份教導莎莉・布朗，只是面對莎莉・布朗的示好總是尷尬不已。

此外，奈勒斯深信南瓜大王會在萬聖夜時於南瓜園現身，並且發禮物給乖小孩，實則是奈勒斯把萬聖夜和耶誕夜搞混了。還有網友以「Linus為什麼叫奈勒斯？」為題在PTT上詢問，「Linus為什麼翻譯成奈勒斯？怎麼看，ㄋ和ㄌ都放反了吧」，不少粉絲也表示，「影片中的發音真的像是奈勒斯」、「有一個翻法是萊納斯，但是你會覺得這很不順口」、「應該沒為什麼，奈勒斯翻譯誕生的很早，那年代的繁中翻譯多少都有點這種迷一般的發音對不上的情況」。

No.4 胡士托（糊塗塌客） Woodstock

翻攝FB／Snoopy

胡士托（糊塗塌客，Woodstock）取名自「糊塗塌客音樂節（Woodstock Festival）」，是史努比最親密的好友，也是史努比的專屬秘書。雖然胡士托說話只是一連串的嘰嘰喳喳，但史努比卻能夠完全理解他想表達的內容，一鳥一狗經常在《花生》漫畫裡上演搞笑又溫馨的互動。由於胡士托飛行技術拙劣，常以頭朝下的姿勢飛行，導致常常撞到東西，雖然不喜歡每年冬天到南方過冬，但小巧可愛的他反而喜歡跟著史努比到處冒險，另外也不喜歡別人認錯他的品種或是吃地上的麵包屑。

不過你知道嗎？胡士托其實還有和他一起玩的小黃鳥同伴，包含哈洛、比爾、羅南、羅伊、奧利弗、弗雷德及康拉德，只有史努比可以分出來他們的差異。史努比也常常帶著他們玩耍，甚至曾經組成冰上曲棍球隊打敗由佩蒂領軍的人類冰上曲棍球隊。因為胡士托品種一直沒有被作者說明，也造成網友熱烈討論，「我覺得是金絲鳥」、「我一直以為Woodstock是麻雀之類」、「胡士托一直都是未知品種」。

No.3 查理・布朗 Charlie Brown

翻攝FB／Snoopy

《花生》漫畫裡的靈魂人物查理・布朗（Charlie Brown），留著光頭並穿著鋸齒形圖案T恤的小男孩，同時也是史努比的飼主，個性憨厚溫和、內向害羞卻充滿善良與堅持。雖然查理・布朗總是努力帶領棒球隊取得好成績，但最終的戰績多半慘不忍睹，也經常因為冒失或笨拙的行為遭受露西等朋友的嘲笑，不過他仍有像謝勒德、奈勒斯、富蘭克林等人的知心好友。遇到倒楣事時儘管他會忍不住說出「真是的（good Grief）」，不過他從來不會放棄希望，也讓無數觀眾從查理・布朗身上看到自己的影子。

查理・布朗雖然深受派伯敏特・佩蒂、瑪西愛慕，但他內心暗戀一位紅髮小女孩，遲遲不敢表白，就算查爾斯・舒茲在1990年安排他與一位名叫佩姬・珍（Peggy Jean）的小女孩相戀，最後仍沒有走向完美結局。有網友也在IG上分享，史努比原本最先在狗園被買走，沒想到卻被領養人丟回狗園，直到查理布朗在報紙上看到狗園資訊，與好友奈勒斯前往，並決定領養史努比，還特別為史努比舉辦與其他手足團聚的派對，讓該名網友感動表示，「心情不好的時候看這個片段都會被治癒到」。

No.2 奧拉夫 Olaf

翻攝FB／史努比台灣Snoopy Taiwan

最近在網路上受到高度關注的《花生》漫畫明星，就是史努比的兄弟「奧拉夫（Olaf）」！奧拉夫頭上經常戴著藍色帽子，因為圓滾滾的身形和憨厚的個性聞名，曾因為參加「世界最醜狗狗大賽（Ugly Dog Contest）並拿下優勝，儘管如此他也沒有感到自卑，反而擁有滿滿的樂觀自信，經常與住在同個農場的兄弟安迪一起行動。

不少網友也在論壇上分享自己開始喜歡上奧拉夫的原因，「看起來好厭世」、「我本來覺得他看起來又胖又衰，很不喜歡這個角色，不知道從哪一天開始，這個衰衰的歐拉肥越看越可愛，就愛上他了」、「Olaf得過醜狗冠軍，我覺得蠻好笑的XDD」。

No.1 史努比 Snoopy

翻攝FB／Snoopy

萬眾矚目的《花生》漫畫網路聲量冠軍，就是人見人愛的角色史努比（Snoopy）啦！史努比是一隻既聰明又愛幻想的小獵犬，出生於雛菊山小狗農場（Daisy Hill Puppy Farm），不僅在漫畫中以氣泡框的方式說話，在動畫裡則以各種吠聲、嗚咽、笑聲、比手畫腳方式擬人化演出。史努比時常沉浸在自己的幻想世界中，變身為飛行員、大學生、作家或是偵探，展開各種天馬行空的冒險，在主人查理・布朗失落或遭遇困難時伸出援手，也經常與潘貝魯特一家玩在一塊，身旁還有小鳥秘書胡士托與他形影不離。雖然平時看似悠閒自在，躺在狗屋頂上發呆，但內心卻充滿幽默與智慧，讓史努比的魅力超越漫畫本身，成為全球最受喜愛的漫畫角色之一。

史努比不僅成為美國國家航空暨太空總署NASA主導阿波羅計劃時期後的吉祥物，也成為許多網友心中的偶像。有卡友曾在Dcard上詢問長大後喜歡史努比，購買史努比衣服等周邊是不是不成熟的行為，也讓其他網友紛紛回應，「我現在正穿著史努比和他三個兄弟在身上，我超愛史努比」、「10幾年Snoopy粉覺得可愛到不行，我今年要25了也會穿Snoopy衣服外套和背Snoopy包出門」。

分析說明

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年03月26日至2025年03月25日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

〖網路溫度計DailyView調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫〗

看更多網路溫度計文章

懶人包／史努比75周年華麗登場！粉絲必訪的三大活動 時間、地點、周邊一次看

懶人包／史努比復古漫畫特效怎麼玩？APP跨區下載、使用教學一次看

韓劇、韓綜粉絲必朝聖！濟州島十大人氣景點一次收藏

想起小時候熱衷收集的Hello Kitty？7-ELEVEN「超商磁鐵」回來了！限量角色曝光網淚：回憶殺

待整天也甘願！粉絲必朝聖日本十大主題館