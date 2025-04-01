打呼聲大到就醫！50歲男不聽醫師勸告 一年後坐輪椅後悔莫及

睡眠呼吸中止症若未妥善治療，恐對健康造成嚴重危害。一名50多歲男子因打呼聲大、夜間常喘醒而就醫，確診為「重度睡眠呼吸中止症」，但他自認「睡得還可以」，對醫師建議不以為意。一年後，他卻因中風坐上輪椅，回診時懊悔地說：「早知道就聽醫師的話了。」

營養功能醫學專家、睡眠專科醫師劉博仁在臉書分享這起案例。他表示，這名體型偏胖的男子由太太陪同就診，睡眠檢查顯示其為重度睡眠呼吸中止症。當時他便強烈建議患者控制體重、改善生活型態、規律運動，同時使用CPAP（睡眠呼吸正壓儀器），避免夜間反覆缺氧。

然而男子聽完醫囑卻未放在心上，自認沒有不適感，不願配合治療。一年後他再度現身診間，已因中風需靠輪椅代步，情緒低落，語帶懊悔。

劉博仁強調，睡眠呼吸中止症是睡眠期間反覆出現呼吸暫停的狀況，會導致血氧降低、睡眠品質變差，長期下來恐引發高血壓、心律不整、中風、心肌梗塞，甚至有猝死風險。若有肥胖、三高或嚴重打呼等情況者，更應提高警覺。

他也提醒民眾，若出現以下症狀，應及早就醫進一步檢查：

至於改善方法，劉博仁建議從日常生活著手，包括減重、規律運動、晚餐勿吃太飽、避免睡前喝酒或服用安眠藥等，若經醫師診斷確診為睡眠呼吸中止症，務必配合使用CPAP，是保命的關鍵工具！