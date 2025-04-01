緬甸驚天劇震、泰國大樓倒 專家：給台灣三大啟示

緬甸上周發生芮氏規模8.2的驚天巨震，災情慘重，而遠在千里之外的鄰國「泰國」首都曼谷，竟也出現多處建物損壞，甚至有1座興建中已「建物封頂」主結構完工的大樓因此坍塌，淪為廢墟，更讓泰國政府宣布進入「緊急狀態」。對於這次災情，全向科技房產中心創辦人劉永昌指出，緬甸出現大地震，但泰國卻出現災情，對台灣有三大重要啟示，相當值得台灣加以重視。

啟示一，目前法規要求的建物耐震性能真的足夠嗎？

泰國並不在環太平洋火環帶上，也不在主要板塊的交界處，在長期沒地震的環境下，導致當地建物興建普遍缺乏「耐震」設計，早期法令也缺乏對地震災害的風險規範，在長期忽視下，讓區域耐震建築量能低落，也造成這次災情意外慘烈。

而台灣位處地震帶，地震相當頻繁，雖政府在921地震後、2002年修法提高建物耐震係數，但新法規對於建物耐震性能要求，真的足夠嗎?以雙北來說，法規僅要求新建案要能耐震0.24G以上，如果僅以最低要求設計，即便是新屋在面對芮氏規模6、7級強震，依然可能受損或倒塌。近年台灣強震劇增，政府端如果想預防災難，可考慮進一步修法要求建物耐震性能，並對耐震建案與新工法給予更多獎勵，而業者也該考慮多引進國外的新耐震工法，才能促使「耐震宅」加速遍及市場，藉此來保護人民的生命財產安全。

啟示二，地質安全就不用怕地震嗎? 遠距離強震照樣難倖免

過去大家認為泰國『幾乎』不可能發生地震，但這次災情卻直接破功。代表就算大地震不易發生在當地，但「遠距強震」地震波來襲的風險卻很難避免。這次，緬甸地震的地震波傳遞到泰國，在曼谷盆地內和高樓共振效應下，就產生嚴重損害。

近年全台地震搖不停，很多民眾紛紛探討，哪裡沒斷層？哪裡地質最硬？想在台灣尋覓最安全的居住處。但有全台地質最硬、最安全區塊的「桃園」來說，近年地震後其實也出現不少建物災情，還有屋齡不大的建物被貼上屬於危險建物的「黃紅單」，甚至出現疑似結構柱受損的狀況，顯見地震危害風險，在台灣是無處不在的，而且，台灣就這麼小，大地震若發生，有那裡是真正安全的呢！

啟示三、新屋都不耐震了 更何況是老屋

這次地震，泰國有1座興建中的建物坍塌，淪為廢墟，畫面令人怵目驚心。據了解，該建築已「建物封頂」，代表主結構已完工，理論上應該較老屋更為耐震，但結果卻出現坍塌。新屋都不耐震了，該區域老屋在目前餘震不斷下，居住風險相當高。

由於，建物結構強度是損耗品，到去年底台灣屋齡30年以上的老屋高達515萬宅，佔住宅存量高達5成5，台北甚至超過7成，這些早期蓋的房屋大多耐震力也都不高，歷經多年、多次地震後，耐震力耗損都相當嚴重。房屋過去不倒，不代表可撐過下次大地震。如果民眾發現「龜裂、漏水」等問題就是一大徵兆，該多留心。

劉永昌指出，一棟安全的建築物，必須同時有「好的結構規劃與耐震設計」與「良好的施工品質」。近年台灣地震天災不斷，民眾蓋房子、買房子對於建物耐震力要求一定要提高，如果都能比照日本要求建物能耐0.4G強震的標準，再搭配好的施工品質，自然就降可以大幅降低地震危害的風險。

對於目前台灣這眾多耐震力不足的老屋，如果住戶對於房子居住安全已產生疑慮，建議可先請結構技師加以評估，並考慮加速進行都更或危老重建，而且，蓋的新房子一定要強化「耐震性能」對於居住生命安全才有保障。