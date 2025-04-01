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高血壓就醫居區域醫院之冠 北市聯醫揭患者年輕化趨勢

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
北市聯醫林森中醫昆明院區副院長、心臟血管內科醫師江碩儒。圖／北市聯醫提供
北市聯醫林森中醫昆明院區副院長、心臟血管內科醫師江碩儒。圖／北市聯醫提供

高血壓是一個結果」，台北市立聯合醫院心臟血管內科醫師江碩儒認為，不只開始治療，同時得要找出根本原因，他也觀察近年患者有年輕化趨勢，與台灣民眾普遍營養好但營養和健康管理不足，以及運動少、工作壓力大有關。

健保署資料統計，北市聯醫113年高血壓就醫件數22萬9178件，是區域醫院第一名。而根據北市聯醫統計，113年門急診的高血壓患者共16萬5666人，平均年齡68歲；65歲以上10萬895人、占60.9%，45歲至64歲則有5萬6252人、約占34%。

北市聯醫林森中醫昆明院區副院長、心臟血管內科醫師江碩儒表示，聯醫現有7個院區，廣布在台北市各社區重要地理位置，病患是最方便就醫，醫療可近性最高；加上聯醫原本就肩負各公共衛生計畫的任務，透過醫師居家訪視、預防醫療計畫等服務，許多高血壓患者可被早期發現、早期診斷，並加以治療。

江碩儒觀察，高血壓患者近年有年輕化趨勢，有別於過往60至65歲以上年長族群，如今女性患者為55歲以上、男性則是45歲以上，人數也愈來愈多，這與台灣民眾普遍營養好、但營養和健康管理不足，以及運動少、工作壓力大有關。

他說，收縮壓、舒張壓為140以上／90以上毫米汞柱即是定義上的高血壓，高血壓是一個結果，除了開始治療，同時得要找出根本原因，病患有無三高、體重過重、飲食問題、遺傳性因素，也可進而找尋其他誘發、共病因子，例如膽固醇、血脂肪、腎臟病、糖尿病、喝酒、抽菸等健康議題，當動脈硬化的風險增加，接下來產生高血壓的比例就會上升。

江碩儒指出，僅有5至10%病人是腎上腺腫瘤、腎血管狹窄，以及服用賀爾蒙藥物如避孕藥、止痛藥、服用類固醇、嗜鉻性細胞瘤等其他因素導致的續發性高血壓，患者將原因治療好，血壓就容易控制。

他說，其餘90至95%病患為原發性高血壓，採用健康飲食方式，包含減重在內的嚴格控制生活型態，可部分降低高血壓狀況，但多數人不見得能達標，往往需要以藥物輔助治療。

江碩儒提到3個階段，一是病患知不知道自己有高血壓、二是有無去控制、三是有無好好控制達到標準，每一項都會影響高血壓控制的成效。

江碩儒說，很多病患忙碌沒有就醫、沒有按時服藥、沒有回診追蹤等，在在都會影響高血壓的控制達成率。他從看診經驗來看，若病患有好好配合醫師用藥、自我生活控制及減少高鈉、高甜或油膩等飲食，多數人的高血壓都可控制良好。

患者 高血壓

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