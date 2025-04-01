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喇叭牌正露糖衣錠爆「2缺失」 68萬顆問題藥流入市面

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
廠商主動通報，「喇叭牌正露糖衣錠」的2批號藥品，分別因藥錠碎裂、主成分含量低於檢驗規格下限等狀況，須回收68萬顆。圖／擷取自台灣大幸藥品官網
廠商主動通報，「喇叭牌正露糖衣錠」的2批號藥品，分別因藥錠碎裂、主成分含量低於檢驗規格下限等狀況，須回收68萬顆。圖／擷取自台灣大幸藥品官網

衛福部食藥署公布，腸胃用藥「喇叭牌正露糖衣錠」，由廠商主動通報，出現1批藥錠出現碎裂，以及1批主成分含量低於檢驗規格下限的產品，要求廠商在本月25日前，完成68萬顆藥品的回收作業，並繳交回收成果報告書及後續預防矯正措施，否則最高可處新台幣500萬元罰鍰。

食藥署副署長王德原表示，今年3月31日發布回收「喇叭牌正露糖衣錠」2批號藥品，主要為於114年3月24日，接獲藥品許可證持有藥商「台灣大幸藥品股份有限公司」，主動通報不良品回收，表示批號41RF2有藥錠出現碎裂，以及批號BS0029於第32個月安定性試驗時，其主成分含量低於檢驗規格下限，故啟動回收。

王德原指出，該2批號藥品已銷售數量約68萬錠，已要求廠商於114年4月25日前繳交調查報告及預防矯正措施，如藥商未依規定辦理回收作業，將依藥事法第91條規定，處新台幣20萬至500萬元罰鍰。

案內藥品為指示藥，主要用於緩解輕微或中度急性腹瀉，藥品主成分包含wood creosote, powdered geranium herb及phellodendron bark dried extract。王德原說，廠商目前仍有其他批號庫存，且有其他成分之止瀉藥品可供替代，民眾如對使用的藥品有任何疑慮，應盡速回診與醫師討論，處方其他適當藥品，也請各醫療院所、藥商、藥局配合辦理回收作業，立即停止調劑、供應。

根據台灣大幸藥品股份有限公司官網，正露丸與正露丸糖衣A的最大差異，在於顏色和劑型以及氣味的不同，前者是黑褐色的丸劑、聞起來有股特別的氣味；後者為白色的錠劑、聞起來沒有味道，兩者都是以日本藥典木餾油為主要成分，但內含的藥材成分多少有些差異。適應症方面，都是對於日常生活中所發生的軟便、腹瀉，以及食物或飲水造成的中毒等症狀，能夠發揮有效作用的腸胃藥，對軟便或噁心等也具有效果。

正露丸 食藥署

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