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降雨趨緩、冷氣團持續影響 清明連假先晴暖「這天」再轉陰雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
大陸冷氣團和華南雲雨區影響之下，昨天到現在各地天氣溼冷。預估華南雲雨區下半天之後向東移動，所以最快下午、慢則晚上，降雨會漸漸減少。不過，大陸冷氣團持續影響，要到周四白天減弱。本報資料照片
大陸冷氣團和華南雲雨區影響之下，昨天到現在各地天氣溼冷。預估華南雲雨區下半天之後向東移動，所以最快下午、慢則晚上，降雨會漸漸減少。不過，大陸冷氣團持續影響，要到周四白天減弱。本報資料照片

大陸冷氣團和華南雲雨區影響之下，昨天到現在各地天氣溼冷。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，預估華南雲雨區下半天之後向東移動，所以最快下午、慢則晚上，降雨會漸漸減少。不過，大陸冷氣團持續影響，要到周四白天減弱。清明連假大部分時間天氣比較暖和，不過降雨方面前面2天穩定暖和，後期水氣增加，天氣會比較不穩定。

東北風影響及華南雲雨區東移，氣象署發布大雨特報，今天桃園以北地區有局部大雨發生的機率，注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。大雨：基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市。

伍婉華表示，昨天到今天北方高壓不斷帶來冷空氣影響，高壓逐漸南下過程中，愈來愈減弱，所以預估周四清晨以後，冷氣團漸漸減弱。周五至下周一漸漸轉成偏東風到東南東風的風向，也就是說冷空氣周四白天就不會再影響台灣，不過要注意周四、周五可能有輻射冷卻造成的低溫。

昨天到今天各地雲量都很多，目前各地都是陰天，伍婉華表示，雲雨區逐漸向東移動，雖然還是有零星回波靠近中部以北和東北部地區，但是上游來的回波已經漸漸零散。隨著華南雲雨區向東移動，降雨回波將漸漸減少。

降雨趨勢，伍婉華表示，今天各地雲量還是多，北部、東半部、恆春半島、金馬、中南部山區還是有局部短暫降雨機率，下半天降雨情況漸漸減少。明天水氣更少，只有基隆北海岸、東半部、恆春半島有局部短暫陣雨機率，西半部降雨零星，其他各地可見陽光。

伍婉華表示，清明連假開始的周四、周五水氣更少，大部分地區可見陽光，只有東半部和恆春半島很零星的短暫降雨機率。周五以後，可能在中南部山區有午後短暫降雨機率。但是清明連假的後期，隨著水氣增多，各地雲量增加了，北部、東半部、恆春半島有短暫降雨機率。有資料顯示，後期水氣增多可能會稍微提前一些，就會影響清明連假天氣狀況。

溫度趨勢，伍婉華表示，受到大陸冷氣團影響，今天各地還是冷，明天清晨低溫和今天清晨類似，明天白天溫度不會像今天這麼冷，中部以北、東北部、金馬低溫20度以下，其他各地溫度回升一些些。大陸冷氣團周四白天減弱，各地白天溫度漸漸上升，東半部回升到24、25度，北部26度，中南部28至29度；但周四、周五夜晚清晨輻射冷卻作用溫度低、日夜溫差大。

至於高山降雪機率，伍婉華表示，今天中部以北、東半部、東北部3500公尺以上高山，當溫度和水氣配合，有短暫降雪機會。

氣象署發布陸上強風特報，東北風偏強，今天上午至明天晚上新北市、桃園市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣、蘭嶼、綠島局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率。

降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

冷氣團 氣象署 清明節 雨量

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