快訊

花47元就中獎！1-2月期發票11人抱走千萬獎、200萬特獎有10位幸運兒

MLB／佐佐木朗希含淚退場疑違反2潛規則 網：又不是小孩子

大盤怎樣才算止跌？專家「4個方法」判斷：現在已經很適合長期投資人慢慢布局

聽新聞
0:00 / 0:00

清明連假1票難求…台鐵再加開2班新自強號 明凌晨0時開搶

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
因應清明連假旅運需求，台鐵將於4月5日、6日全線再加開EMU 3000型新自強號2列次疏運旅客，明天凌晨0時起開放購票。聯合報系資料照
因應清明連假旅運需求，台鐵將於4月5日、6日全線再加開EMU 3000型新自強號2列次疏運旅客，明天凌晨0時起開放購票。聯合報系資料照

清明連假自4月3日起共4天，台鐵公司表示，因應連假旅運需求，將於4月5日、6日全線再加開EMU 3000型新自強號2列次疏運旅客，明天凌晨0時起開放購票；民航局則已進行船舶及海運客運場站聯合督檢，強化船舶航行安全管理，確保連假海運疏運順暢。

台鐵公司表示，因應114年清明連續假期旅運需求，將於4月5日、6日全線再加開EMU 3000型新自強號2列次疏運旅客，明天凌晨0時起，同步開放網路、訂票APP「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票。

相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網（http://www.railway.gov.tw）或訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

此外，航港局也已在今年3月24日至26日，進行「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，針對51艘固定航線載客船舶及海運客運場站，進行5處重點項目查察，確保旅客乘船安全並完善海運服務品質。

航港局指出，本次抽查重點將聚焦於載客船舶「開航前播放或示範救生衣穿著方法」、「救生衣、救生圈、自燃燈、浮煙信號及救生索依規定配置且有效」、「火警警報系統」、「主機運行及排煙狀況是否正常」。

海運客運場站部分則包含「班次時刻表及票價標示清楚，是否包含中英文標示」、「是否有設置及使用無障礙岸接設備」、「場站無障礙設施之指標（引）是否清楚明確」、「場站是否維持無障礙廁間及通道空間暢通無礙」、「無障礙廁所設備可否正常使用」、「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務」等。

航港局表示，若發現有任何影響航行安全缺失，將要求業者立即改善，並經複查確認無問題後始得開航。

航港局強調，已要求業者於疏運期間，如遇天候不佳或其他不可抗力因素影響船舶航行，應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。

航港局將於官網即時公告航班開停航資訊（https://www.motcmpb.gov.tw/），進入官網後，點選「清明連假海運疏運資訊專區」，即可查詢航班資訊公告及開停航資訊，另也提醒民眾於連假期間出遊前，查看氣象預報並確認最新航班動態，以利預先安排或調整行程。

因應清明連假旅運需求，台鐵將於4月5日、6日全線再加開EMU 3000型新自強號2列次疏運旅客，明天凌晨0時起開放購票。圖／台鐵提供
因應清明連假旅運需求，台鐵將於4月5日、6日全線再加開EMU 3000型新自強號2列次疏運旅客，明天凌晨0時起開放購票。圖／台鐵提供

台鐵 清明節 航港局 連假

延伸閱讀

中共今起陸海空軍演 我交通部：目前各航班船舶均正常

清明連假南市公布易壅施路段 馬戲團周邊道路有管制

清明連假到台中東勢山城 警提供避塞車方法

清明連假將至…想提早掃墓 沖犯生肖年齡與墳墓坐向看這

相關新聞

47元中大獎！1-2月期發票 11人中千萬特別獎、200萬特獎有10位幸運兒

今年1-2月期統一發票3月25日開獎，財政部賦稅署統計，1000萬元特別獎共開出11張，200萬元特獎則有10張，中獎人...

員工下藥性侵女同事 摩斯漢堡速發聲明：開除永不錄用

速食連鎖店摩斯漢堡一名男員工在上班期間，下藥迷暈女同事，並強制猥褻得逞，經法院審理最終被判處1年10月，宣告緩刑4年。對...

北台灣今仍溼冷 吳德榮：明起至清明連假天氣好轉、北舒適南微熱

今晨最低氣溫為苗栗三灣10.8度。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示...

降雨趨緩、冷氣團持續影響 清明連假先晴暖「這天」再轉陰雨

大陸冷氣團和華南雲雨區影響之下，昨天到現在各地天氣溼冷。中央氣象署簡任技正伍婉華表示，預估華南雲雨區下半天之後向東移動，...

初期無不適感…醫師揪甲狀腺濾泡癌 隱藏傷口手術兼顧健康與美觀

「甲狀腺癌」已列入台灣十大癌症，台中慈濟醫院內分泌外科主任高國堯說，甲狀腺出現結節多屬良性，建議發現結節還是要定期追蹤檢...

清明連假1票難求…台鐵再加開2班新自強號 明凌晨0時開搶

清明連假自4月3日起共4天，台鐵公司表示，因應連假旅運需求，將於4月5日、6日全線再加開EMU 3000型新自強號2列次...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。