清明連假1票難求…台鐵再加開2班新自強號 明凌晨0時開搶

清明連假自4月3日起共4天，台鐵公司表示，因應連假旅運需求，將於4月5日、6日全線再加開EMU 3000型新自強號2列次疏運旅客，明天凌晨0時起開放購票；民航局則已進行船舶及海運客運場站聯合督檢，強化船舶航行安全管理，確保連假海運疏運順暢。

台鐵公司表示，因應114年清明連續假期旅運需求，將於4月5日、6日全線再加開EMU 3000型新自強號2列次疏運旅客，明天凌晨0時起，同步開放網路、訂票APP「台鐵e訂通」、超商及電話語音訂票。

相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網（http://www.railway.gov.tw）或訂票APP「台鐵e訂通」查詢。

此外，航港局也已在今年3月24日至26日，進行「載客船舶及海運客運場站公共安全與營運服務聯合督檢」，針對51艘固定航線載客船舶及海運客運場站，進行5處重點項目查察，確保旅客乘船安全並完善海運服務品質。

航港局指出，本次抽查重點將聚焦於載客船舶「開航前播放或示範救生衣穿著方法」、「救生衣、救生圈、自燃燈、浮煙信號及救生索依規定配置且有效」、「火警警報系統」、「主機運行及排煙狀況是否正常」。

海運客運場站部分則包含「班次時刻表及票價標示清楚，是否包含中英文標示」、「是否有設置及使用無障礙岸接設備」、「場站無障礙設施之指標（引）是否清楚明確」、「場站是否維持無障礙廁間及通道空間暢通無礙」、「無障礙廁所設備可否正常使用」、「場站之消防、災害防救等公共安全及營運服務」等。

航港局表示，若發現有任何影響航行安全缺失，將要求業者立即改善，並經複查確認無問題後始得開航。

航港局強調，已要求業者於疏運期間，如遇天候不佳或其他不可抗力因素影響船舶航行，應於營業處、候船室等處所張貼公告，並以網路、廣播等多媒體方式對外公布。

航港局將於官網即時公告航班開停航資訊（https://www.motcmpb.gov.tw/），進入官網後，點選「清明連假海運疏運資訊專區」，即可查詢航班資訊公告及開停航資訊，另也提醒民眾於連假期間出遊前，查看氣象預報並確認最新航班動態，以利預先安排或調整行程。