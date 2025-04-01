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花47元就中獎！1-2月期發票11人抱走千萬獎、200萬特獎有10位幸運兒

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47元中大獎！1-2月期發票 11人中千萬特別獎、200萬特獎有10位幸運兒

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
財政部賦稅署統計，1-2月期統一發票1000萬元特別獎開出11張，200萬元獎項有10張。圖／AI生成
財政部賦稅署統計，1-2月期統一發票1000萬元特別獎開出11張，200萬元獎項有10張。圖／AI生成

今年1-2月期統一發票3月25日開獎，財政部賦稅署統計，1000萬元特別獎共開出11張，200萬元特獎則有10張，中獎人可在4月6日至7月7日前往指定兌獎據點領獎。

今年1-2月期統一發票千萬特別獎獎號為95980685，200萬元特獎獎號為37166026。

根據連鎖零售業者宣布的中獎資料，全聯開出一張千萬特別獎，開在台南市學甲區「學甲華宗門市」，花費49元購買布丁。7-11超商開出兩張千萬發票，分別是台北市中正區「欣漢華門市」，花139元購買鮮食、統一調味乳、ibon列印，以及台北市中正區「晉江門市」，花88元購買御飯糰、現蒸地瓜、飲品。

全家也開出兩張千萬中獎發票，獎落高雄湖內區「湖內正億店」，花費110元、桃園中壢區「中壢中央三店」，花費47元。

財政部賦稅署指出，為鼓勵民眾購物消費使用載具索取雲端發票，今年1-2月期統一發票每期開出統一發票特別獎1組、特獎1組，頭獎至六獎各3組；雲端發票專屬獎100萬元獎30組、2000元獎1萬6000組、800元獎10萬組及500元獎245萬組，預計今年1-2月期雲端發票專屬獎合計可開出256萬6030組。

財稅官員提醒，1-2月期統一發票中獎領獎期間為4月6日至7月7日，中獎人記得在期限內前往指定兌獎據點領獎。使用載具儲存雲端發票（會員載具需於開獎前完成歸戶），且未列印出電子發票證明聯者，可透過「財政部統一發票兌獎App」設定領獎帳戶兌領全部獎項，並可免繳印花稅；開獎後列印出中獎電子發票證明聯或消費時索取電子發票證明聯者，透過該兌獎App只能兌領五獎、六獎、雲端發票專屬獎800元獎及500元獎。

特別獎 統一發票 雲端發票

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