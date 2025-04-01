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開朗85歲阿嬤突然不說話 醫師查出原來是甲狀腺結節卡喉

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師黃純惟，為患者進行超音波檢查。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師黃純惟，為患者進行超音波檢查。圖／亞洲大學附屬醫院提供

1名85歲阿嬤因喉嚨感覺有異物，且呼吸受迫、吞嚥不順，變的不愛講話，經家人陪同就醫，發現她有3公分大的甲狀腺結節，因擔心傳統手術傷口大，醫師採甲狀腺射頻消融術治療，不僅成功為她縮小腫瘤，還讓她重新開口說話。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉科醫師黃純惟說，患者原本十分活潑健談，喜歡與鄰居閒話家常，但近半年來卻發現自己講話時氣息變短，甚至吃飯時感到卡卡地不順暢，家人也觀察到她呼吸變得沉重，夜間還會出現呼吸雜音，於是帶她到醫院檢查。

經過超音波與電腦斷層檢查，確認她的甲狀腺內有一顆直徑約3公分的良性腫瘤，壓迫到氣管與食道，若不盡快處理，可能導致更嚴重呼吸及吞嚥困難。溝通後，採用溫和的射頻消融治療方式，因創傷小、恢復快，適合高齡患者。

黃純惟說，射頻消融是一種微創技術，透過細針導入射頻電流，使腫瘤組織升溫至適當溫度，進而使腫瘤細胞壞死縮小體積，此技術無須全身麻醉，僅需局部麻醉即可進行，手術時間短，且僅只有針孔般大的傷口，可提供擔心排斥或無法接受傳統手術患者的新選擇。

阿嬤在局部麻醉後僅約30分鐘就完成手術，當天即能進食流質食物且無須住院，3個月後回診時腫瘤已逐漸縮小，氣管壓迫減輕，呼吸與吞嚥狀況明顯改善，吃東西順也暢多了。

黃純惟說，射頻消融不易影響甲狀腺功能，可維持內分泌系統正常運作，為患者帶來更多希望，但術後多半需數周至數月才能見到明顯效果，並非立即消失，對於較大或多發性的腫瘤，可能需要多次消融或接受傳統手術才能達到理想治療效果。

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