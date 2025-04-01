交通部訂定隔熱紙透光指引 民團：不法制化將上街陳抗

交通部研議訂定車窗隔熱紙透光指引，原訂25日邀集學者及路權團體開會討論透光率，卻因太晚通知臨時取消，昨天下午再度召開會議，路權團體雖同意前擋風玻璃及側窗玻璃透光率在70％以上，但仍希望能盡快法制化，若今年只有行政指引，不排除年底將上街陳抗；交通部公路局表示，預計6月底公布指引、12月底前完成儀器設備購置及檢驗人員教育訓練。

交通部研議車窗隔熱紙透光指引內容，以目前蒐集的國外規範和國內問卷結果，一般汽車前擋玻璃透光率70%以上；前側窗玻璃（A至B柱間）透光率70％以上，若有個別考慮則應不低於35％；後側窗玻璃（B至C柱之間）透光率35％以上或不予限制；後擋窗玻璃透光率35％以上或不予限制。

計程車規範將較嚴格，前擋玻璃及前側窗玻璃（A至B柱間）透光率70％以上；後側窗玻璃（B至C柱之間）及後擋窗玻璃透光率35％以上。

行人零死亡推動聯盟理事羅宜表示，昨天會議多在意見交流，並無做任何實質決定。交通部6月底雖會推出行政指引，但還沒有強制力，目前有貼隔熱紙的車輛很多，交通部要統計需花多少時間進行宣導、影響車輛數據等，認為不用一開始就溯及既往，畢竟影響層面很大，容易引起駕駛人劇烈反彈，但初期規範新車不要貼或是不要貼太黑，後續如何一體適用仍需要好好思考。

針對車窗隔熱紙透光指引，交通部初步將依照上述的標準，羅宜說，雖同意前擋風玻璃及側窗玻璃透光率在70％以上，但仍希望能盡快法制化，不管是透過道交條例或是其他法規，都希望宣導駕駛人在購買汽車時，不要貼或不要貼太黑的隔熱紙。

羅宜說，若交通部今年底僅有指引，沒有提出法制化的時程，年底將號召民團，針對隔熱紙透光指引法制化及相關交通議題，上街頭陳抗。

對此，公路局說，為凝聚各界對於汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率相關推動措施、安全指引擬定內容等共識，持續召開多場會議，與相關單位及利害關係人溝通協商。

昨天會議邀集9個民間團體及財團法人中華民國消費者文教基金會等共10個團體，討論汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引內容，其中共有8個團體出席與會，出席團體皆已踴躍表達意見。

公路局說，今年6月底前完成汽車車窗及擋風玻璃可見光透過率安全指引送交通部核定，並會將民間團體表達的意見併同提供交通部，以作為交通部後續政策決定參考。

另外，路權團體也呼籲制定科學化標準，公路局表示，將規畫今年12月底前完成儀器設備購置及檢驗人員教育訓練，公路監理機關檢測儀器費用將由公務預算支應。