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到基隆玩海的季節又到了 基隆嶼、潮境保育區今起開放

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府表示，基隆嶼結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪，每天限額1200人。圖／基市府提供
基市府表示，基隆嶼結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪，每天限額1200人。圖／基市府提供

基隆嶼、潮境保育區結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪。基市府產業發展處表示，基隆嶼開放遊覽，每天限額1200人。到潮境保育區從事水域活動，須持有潛水合格證書，平日全天限200人，假日上、下午各200人。

考量氣候及生態環境保育，基隆嶼每年11月起封島，管制遊客登山，潮境保育區也在同一時間，禁止遊客潛水等水域活動。經過5個月的休養期，基隆嶼及潮境保育區都將在今天重新開放。

基隆嶼是海底火山噴發形成的小島，長約960公尺，寬約400公尺，最高處海拔182公尺。島嶼多為峭壁，有許多的海蝕洞穴與岩礁，被形容是火山地質公園，上方有「基隆島燈塔」。

潮境保育區在2016年設立，官民共同投入海洋巡護、生態調查、棲地復育、淨海淨灘等工作，保育成效受肯定。基市府去年4月推動潮境保育區2.0計畫，實施總量管制分區管理，增加休養期，保護海洋生態及遊憩品質。

基市府產業發展處代理處長蔡馥嚀表示，基隆嶼與潮境保育區今天起自10月31日，開放遊客預約遊憩。基隆嶼有登島、繞島及登頂行程供遊客等選擇，每日總額最多1200人。

蔡馥嚀建議登島遊客，可以沿著濱海步道欣賞基隆嶼的火山地質、海蝕景觀。島上還有海桐、鐵炮百合及金花石蒜，會在不同季節盛開。沿著基隆嶼的登山步道上山，可俯瞰海檻奇景，遠眺北海岸線風光。登頂後可體驗絕美海天景色，並與燈塔合影留念。

基隆市去年實施潮境2.0方案，保持生態保護與遊憩活動間的平衡。潮境保育區今年仍實施總量與單一出入口管制方案，民眾要事先線上實名制申請獲准，才能進入保育區活動。

潮境保育區水域平日上限200人，假日400人，遊各皆須持有國內外潛水機構合格證書。陸域活動由市府核准的解說員帶領民眾進出，每日開放200人，周邊居民及專案申請的科學研究不在此限。

蔡馥嚀說，市府今年會繼續推動相關海洋活動，包括海洋公民科學家培訓營、水上體驗及海洋保育教育課程等，邀請民眾體驗大自然的多樣性與樂趣，一同參與保護海洋生態。民眾想預約前往基隆嶼、潮境保育區，可至基隆市海洋保護區官方網站（https://mpa.klcg.gov.tw/）查詢。

基市府表示，基隆嶼結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪，每天限額1200人。圖／基市府提供
基市府表示，基隆嶼結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪，每天限額1200人。圖／基市府提供
基市府表示，基隆嶼結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪，每天限額1200人。圖／基市府提供
基市府表示，基隆嶼結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪，每天限額1200人。圖／基市府提供
基市府表示，基隆嶼結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪，每天限額1200人。圖／基市府提供
基市府表示，基隆嶼結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪，每天限額1200人。圖／基市府提供
基市府表示，基隆嶼結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪，每天限額1200人。圖／基市府提供
基市府表示，基隆嶼結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪，每天限額1200人。圖／基市府提供
基市府表示，潮境保育區結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪，每天限額1200人。圖／基市府提供
基市府表示，潮境保育區結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪，每天限額1200人。圖／基市府提供
基市府表示，潮境保育區結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪，每天限額1200人。圖／基市府提供
基市府表示，潮境保育區結束5個月的休養期，今起重新開放遊客造訪，每天限額1200人。圖／基市府提供

基隆嶼 潮境公園 燈塔

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