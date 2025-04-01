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員工下藥性侵女同事 摩斯漢堡速發聲明：開除永不錄用

聯合報／ 記者陳睿中／台北即時報導
速食連鎖店摩斯漢堡發生男員工在上班期間，下藥迷暈女同事，並強制猥褻得逞，摩斯漢堡對此發出聲明，表示對職場不法侵害零容忍，在查明事件後立即開除該員工且永不錄用。照片非事發門市，本報資料照片
速食連鎖店摩斯漢堡發生男員工在上班期間，下藥迷暈女同事，並強制猥褻得逞，摩斯漢堡對此發出聲明，表示對職場不法侵害零容忍，在查明事件後立即開除該員工且永不錄用。照片非事發門市，本報資料照片

速食連鎖店摩斯漢堡一名男員工在上班期間，下藥迷暈女同事，並強制猥褻得逞，經法院審理最終被判處1年10月，宣告緩刑4年。對此，摩斯漢堡發出聲明，表示對職場不法侵害零容忍，在查明事件後立即開除該員工且永不錄用。

摩斯漢堡於官網發出聲明，表示針對民眾關心之台灣臺北地方法院刑事判決113年度侵訴字第5號事件，安心食品服務股份有限公司（摩斯漢堡）特此澄清：

一、本公司在112年度接獲相關事件通知後，當下立即成立調查小組，並在查明事件始末後立即開除該犯行職員，永不錄用，毫無包庇，絕不寬貸。

二、本公司以員工權益為第一優先，自始至終提供受害員工一切必要協助與諮詢，與員工站同一陣線，鼓勵進行提告並提供一切所需幫助。主動協助相關補償程序，以及持續關心心理狀況，同時極力保護當事人隱私。

三、本公司對於職場不法侵害零容忍，為保障員工權益，本公司設有獨立申訴專線以及申訴信箱通報機制，一經通報即成立專案小組啟動調查，給予受害者適當保護與安置措施，且提供後續追蹤、輔導及身心照護資源。

四、為確保員工身心健康，本公司全力打造安全職場，每年定期進行不法侵害觀念宣導，落實全體員工對不法侵害的認知，以貫徹「不法侵害零容忍」的目標，並建立安全、無歧視、互相尊重及包容的多元友善職場。

速食連鎖店摩斯漢堡發生男員工在上班期間，下藥迷暈女同事，並強制猥褻得逞，摩斯漢堡對此發出聲明，表示對職場不法侵害零容忍，在查明事件後立即開除該員工且永不錄用。圖/摘自摩斯官網
速食連鎖店摩斯漢堡發生男員工在上班期間，下藥迷暈女同事，並強制猥褻得逞，摩斯漢堡對此發出聲明，表示對職場不法侵害零容忍，在查明事件後立即開除該員工且永不錄用。圖/摘自摩斯官網

性侵 提告 摩斯漢堡 職場

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