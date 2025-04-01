員工下藥性侵女同事 摩斯漢堡速發聲明：開除永不錄用

速食連鎖店摩斯漢堡一名男員工在上班期間，下藥迷暈女同事，並強制猥褻得逞，經法院審理最終被判處1年10月，宣告緩刑4年。對此，摩斯漢堡發出聲明，表示對職場不法侵害零容忍，在查明事件後立即開除該員工且永不錄用。

摩斯漢堡於官網發出聲明，表示針對民眾關心之台灣臺北地方法院刑事判決113年度侵訴字第5號事件，安心食品服務股份有限公司（摩斯漢堡）特此澄清：