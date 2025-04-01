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台南餐廳「12片櫛瓜要價880元」 議員曝高雄價格：親民多了

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市議員訪查鳳山燒烤攤販售的價格，一串5片櫛瓜售價35元，跟台南相差10倍之多。圖／取自李雅靜臉書
高雄市議員訪查鳳山燒烤攤販售的價格，一串5片櫛瓜售價35元，跟台南相差10倍之多。圖／取自李雅靜臉書

台南燒肉餐廳「12片櫛瓜880元」話題延燒，業者為此致歉。高雄市議員李雅靜實地訪查鳳山燒烤攤價格，她發現，5片櫛瓜只賣35元，還是專人烤到好，笑稱「鳳山的價格讓我安心了」。

鳳山區議員李雅靜跟助理昨晚前往燒烤消費，特別點了一份櫛瓜，一串5片售價35元、一片7元，其餘青菜類的杏鮑菇、四季豆、香菇及青椒每份也是售價35元。以櫛瓜來說，價格僅台南燒烤店的10分之1。

李雅靜表示，她看到新聞報導，台南14片櫛瓜賣880元，而且還要自己動手烤，真的讓她嚇了一跳。她實地暗訪一下，「鳳山的價格讓我安心了，5片櫛瓜只賣35元，而且還是專人烤到好」。

李雅靜購買的攤商「一直碳」燒烤總店於中山西路開漳聖王廟旁，沒有店面提供內用，營業成本比較低。燒烤業者說，近日櫛瓜確實有比較貴，但還不至於像台南那麼誇張。

台南 售價 李雅靜

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