波隆那童書展開幕 台灣館「故事野餐」人氣爆棚

享譽全球的波隆那童書展今天揭幕，台灣館以「故事野餐」為主題，人氣爆棚；不僅有7位台灣插畫家到場，也首邀「章魚熊」等3個當紅角色IP授權業者參與，擴大台灣童書商機。

台灣館由文化內容策進院與台北書展基金會合作，今年以台灣故事野餐（TAIWAN STORY PICNIC）為主題，今天傍晚舉行開幕式，駐義大利代表蔡允中、文策院全球市場處組長黃俊華出席致詞。

黃俊華介紹，今年共有7位台灣知名插畫家參展，包括入圍瑞典「林格倫紀念獎」（Astrid LindgrenMemorial Award）的張友漁、劉旭恭，以及插畫家Ballboss周宜賢、張筱琦、林蔚婷、劉韋廷（DongDong 咚東）、蔡佩蓉（A-Meow 阿喵）等。

黃俊華表示，今年台灣館並首度邀請3位角色IP授權業者參與，包括「幾米--月亮忘記了」、「章魚熊」、「小兒子阿甯咕」，讓台灣創作角色更多被國際看見。

插畫家劉旭恭接受中央社訪問表示，這是他第三度參加波隆那童書展，他很高興有機會參展，「平常多半自己做自己的創作，沒機會跟其他創作者或出版社交流，能來這裡跟朋友互相分享滿開心的。」

劉旭恭說，外國讀者通常會對他作品中的「東方哲學」感興趣，例如他有一個作品「雨」，是講小和尚學毛筆的故事， 外國讀者會感到好奇，「我是東方人，又是理工背景，西方讀者對於不是藝術學校出身，故事沒有太多教育意涵的創作者，覺得非常特別。」

「章魚熊」角色IP授權業者是夫妻檔，角色繪者蔡瑋信與專案經理李郁婕接受中央社訪問時表示，該繪本主角是擁有章魚頭、熊身體的獨特動物，因不在動物圖鑑，無法入住動物園，遂展開冒險旅程，遇到很多合作夥伴，發展出溫馨療癒的故事。

李郁婕說，章魚熊故事盼傳達自我認同與友誼的重要性， 跟別人不一樣仍是值得被擁抱、慶祝的；章魚熊角色在繪本推出後，開啟國際多元合作，包括近期在日本授權推出扭蛋，這次來波隆那參展，也特地做了義大利國旗顏色的章魚熊小貼紙，增進與當地交流。

蔡瑋信說，他第一次參加波隆那書展，看到許多在亞洲沒看過的書籍，對未來創作有更多想法；他目前參展碰到的回饋都很正面，他的創作圖像簡單、顏色鮮明，容易被大家認同。

蔡允中表示，這已是他第三度參加波隆那童書展，每年台灣館都促成大量童書界商機，他也希望插畫家能發揮創意，幫忙在國際各個角落宣傳台灣。

義大利「波隆那童書展」（Bologna Children’sBook Fair）是全球同類展覽規模最大者，今年展期為3月31日至4月3日。

展覽每年皆吸引各國知名出版商雲集，會場隨處可見繪本人偶或夢幻看板，宛如走進童話世界。不過該展對象非一般大眾，主要功能是讓純專業人士媒合商機、創作交流。