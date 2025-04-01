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初期無不適感…醫師揪甲狀腺濾泡癌 隱藏傷口手術兼顧健康與美觀

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中慈濟醫院內分泌外科主任高國堯指出，通常甲狀腺出現結節多屬良性，但建議發現結節還是要定期追蹤檢查。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院內分泌外科主任高國堯指出，通常甲狀腺出現結節多屬良性，但建議發現結節還是要定期追蹤檢查。圖／台中慈濟醫院提供

甲狀腺癌」已列入台灣十大癌症，台中慈濟醫院內分泌外科主任高國堯說，甲狀腺出現結節多屬良性，建議發現結節還是要定期追蹤檢查，甲狀腺結節使用超音波檢查準確度高，必要時會穿刺檢查，化驗良性也不能掉以輕心，甲狀腺濾泡癌診斷較為困難，透過內視鏡或達文西器械實施甲狀腺手術，不會留下長傷疤。

多數甲狀腺癌病人初期沒有不適感，多半是透過醫師觸診或健檢才發現。何姓男子3年前健康檢查發現，甲狀腺左側有約2.5公分結節，沒有明顯不適感，仍定期到新陳代謝科門診追蹤，各項相關數值都在正常值內，期間做過兩次穿刺都判定良性，但結節卻仍逐漸長大到4公分大，新陳代謝科醫師建議轉診外科手術。高國堯醫師手術後證實罹患「微侵襲型甲狀腺濾泡癌」。

何男無法置信最終結果竟是癌症，幸運尚未擴散、轉移，屬於初期癌症。他不解為什麼穿刺兩次都判定為良性，手術後病理檢驗卻是惡性？高國堯主任說明，甲狀腺濾泡癌發生率僅次於乳突癌，判定方式必須外科手術完整切除腫瘤後，再由病理科醫生細切腫瘤，確認是否侵犯到血管或包膜，若無就是良性濾泡瘤，若有就是惡性濾泡癌。只靠術前細針穿刺或是手術中冰凍切片都很難下診斷，這類癌症比較容易經血行途徑轉移，常見轉移肺部或骨頭，務必當心。

何男選擇自費隱藏傷口的甲狀腺手術，目前主流術式有「經口腔前庭」及「經乳暈、腋下手術」，他採用經乳暈、腋下手術切除左側甲狀腺，另外搭配3Ｄ放大內視鏡及喉返神經偵測系統來提高安全度。國健局統計女性甲狀腺癌發生率在民國110年已經排名第4位，但致病成因不明確，目前歸因與體質、遺傳或輻射暴露有關。

高國堯說明，甲狀腺癌是相對單純且容易治癒的癌症，乳突癌與濾泡癌對放射碘的吸收都很好，這兩種癌症即使期別較嚴重若接受根治性切除，術後再追加碘治療，都有很好的康復機會，加上現今手術方式進步，已經可以隱藏傷口，讓病人可兼顧健康與美觀。

台中慈濟醫院內分泌外科主任高國堯指出，通常甲狀腺出現結節多屬良性，但建議發現結節還是要定期追蹤檢查。圖／台中慈濟醫院提供
台中慈濟醫院內分泌外科主任高國堯指出，通常甲狀腺出現結節多屬良性，但建議發現結節還是要定期追蹤檢查。圖／台中慈濟醫院提供

手術 甲狀腺 癌症 醫師

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